Minoritetsleder i Representanetes hus, Nancy Pelosi (D) var sammen med minoritetsleder i senatet, Chuck Schumer (D) i møte med Donald Trump tirsdag for å få i havn et budsjett for USA innen fristen 21. desember.

Trump vil blant annet ha støtte til byggingen av den omstridte grensemuren mot Mexico, og han vil ha slutt på snakket om straffereaksjoner mot Saudi-Arabia for drapet på journalisten Jamal Khashoggi, skriver NTB.

Opphetet

Trump avbrøt Schumer og Pelosi til stadighet og prøvde å få fram et budskap om hvorvidt finansiering av muren kan godkjennes i Representantenes hus eller Senatet uten stemmer fra Demokratene og stemningen var opphetet, melder CNN.

– En ting vi kan være enige om er at vi ikke trenger å legge ned USA på grunn av en uenighet, sa Schumer under møtet i Det ovale kontor.

– Vet du hva Chuck, sa Trump til Chuck Schumer.

– Om vi ikke får det vi vil ha, av dere eller andre. Så, ja, da er jeg stolt over å «shutdown» landet for å få muren og sikkerhet ved grensen, sa Trump og truet dermed å sette deler av USA på vent.

Schumer og Pelosi oppfordret Trump til å finne en annen løsning.

– Dette er en nedadgående spiral, sa Pelosi.

Stinkdyr

I dag går hun ifølge CNN enda lenger i sine karakteristikker av Doanld Trump. I en samtale etter møtet, med andre demokrater, sparer hun ikke på kruttet.

Hun stilte der blant annet spørsmål ved Trumps manndom på grunn av hans oppførsel.

– Det er en manndomsgreie for han. Som om manndom noensinne kunne bli assosiert med han, denne muren, sa Pelosi iføge CNN.

Hun sa videre at det var hun som måtte være den voksne i et møte med en vill Trump.

– Jeg måtte være forsøke å være moren. Det var helt vilt. Jeg kan ikke forklare det. Det viser bare at i en skvettekonkurranse med et stinkdyr, vil du få skvetter over hele deg, sa Pelosi.

Budsjett

Om det ikke blir ensighet om et budsjett vil omkring 25 prosent av USA rammes.

Trumps partikollegaer har gjort det klart at han selv må komme til enighet med demokratene, ettersom de ellers ikke vil greie å mønstre flertall for noe budsjettvedtak.

Sist en amerikanske president stengte det offentlige var i 2013, da i 16 dager. Dette kostet ifølge en analyse fra Standard & Poor den amerikanske staten over 200 milliarder kroner.

