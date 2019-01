USAs president Donald Trump skal ha bedt sin tidligere advokat Michael Cohen om å lyve til Kongressen om planene om å bygge et Trump Tower i Moskva. Det sier to føderale polititjenestemenn som var involvert i en etterforskning av saken, ifølge nettstedet Buzzfeed. Kildene står ikke fram med navn.

I november innrømmet Cohen at han løy for Kongressen om at Trumps byggeplaner endte i januar 2016, mens de i realiteten vedvarte til juni det samme året. Ifølge Cohen skal presidenten personlig ha instruert ham om å lyve om når byggeplanene ble skrinlagt.

Da valgkampen pågikk nektet Trump for å ha noen forretningsinteresser i Russland, men skal i kulissene ha jobbet videre med Moskva-prosjektet. Trump håpet prosjektet ville gi en fortjeneste på over 300 millioner dollar, tilsvarende 2,5 milliarder kroner, ifølge Buzzfeed.

– Må gå av

– Anklagene om at USAs president skal ha opptrådt uærlig for vår komité i et forsøk på å hindre etterforskning og dekke over sine forretningsavtaler med Russland, er de mest alvorlige anklagene til nå. Vi vil gjøre alt vi kan for å finne ut om dette stemmer, skriver den demokratiske kongresspolitikeren Adam B. Schiff på Twitter..

Flere demokrater mener at dersom anklagene stemmer, må Trump umiddelbart stilles til ansvar.

– Om det Buzzfeed skriver er sant, så må president Trump enten gå av eller bli stilt for riksrett, skriver den demokratiske kongressrepresentanten Joaquin Castro.

Ifølge Washington Post krever Demokratene etterforskning av saken.

– Skitne handlinger

Cohen ble i desember dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. Han innrømmet også å ha løyet til Senatets etterretningskomité om byggeplanene.

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen i retten før jul. Han sa at han av «blind lojalitet» overfor Trump ble «ført inn på mørkets vei i stedet for lysets vei».

Etter at Cohen erklærte seg skyldig i november, forsvarte Trump sin involvering i Moskva-prosjektet.

– Det var en sjanse for at jeg ikke ville vunnet valget, noe som i så fall ville ført til at jeg hadde gått tilbake til forretningene. Hvorfor skulle jeg da miste mange muligheter, spurte Trump da.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert de nye anklagene, men Trumps nåværende advokat Rudy Giuliani har kommet med følgende kommentar:

– Dersom du tror på Cohen kan jeg skaffe deg en god avtale om å kjøpe Brooklyn Bridge, sier han, ifølge Washington Post.