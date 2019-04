Demokratene ønsker å kaste lys over presidentens komplekse økonomiske forhold og hans potensielle interessekonflikter. De har derfor bedt skattevesenet IRS om Trumps personlige og forretningsmessige selvangivelser fra 2013 til 2018.

Neal, som leder finanskomiteen i Representantenes hus, har bedt om at dokumentene overleveres innen 10. april.

Frigjorde ikke under valgkampanjen

Trump brøt flere tiår med tradisjoner for presidentkandidater da han i 2016 nektet å offentliggjøre sin inntekt i selvangivelsen under 2016-kampanjen.

Han sa da at han ikke ville frigi tallene fordi de var underlagt revisjon fra skatteetaten, selv om IRS-ansatte har sagt at skattebetalere under tilsyn er fri til å frigi selvangivelsen.

Senere sa Trump at dokumentene er for komplekse for folk å forstå.

Etter onsdagens anmodning fra finanskomiteens leder uttalte Trump at han «ikke er tilbøyelig» til å legge fram sine selvangivelser og gjentok at «vi er under revisjon, til tross hva folk sier».

Kan ta lang tid

Begjæringen fra Neal er den første anmodningen om en presidents selvangivelser på 45 år. Den vil sannsynligvis føre til store uenigheter om lovtolkning mellom Trump-administrasjonen og demokratene.

Ifølge AP kan en slik strid ta år å løse, og den vil sannsynligvis dra ut i tid til etter presidentvalget i 2020.

Demokratene insisterer på at innhentingen av Trumps selvangivelser faller innenfor retten de har til å holde oppsyn med Kongressen, mens republikanerne kaller det en politisk heksejakt og mener det bryter privatlivets fred.