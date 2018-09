Demokratene frykter «drittpakker» fra Donald Trump i hans forsøk på å vinne valget og svekke FBI

Demokratene hevder Donald Trump har en plan om å slippe en rekke «drittpakker» fram mot valget der målet er å svekke spesialetterforsker Robert Mueller, FBI og demokratene,

samt fyre opp republikanske velgere som mener hele FBIs Russland-etterforskning er en heksejakt, skriver Politico.

Også MSNBC News melder om den samme bekymringe fra demokrater før mellomvalget 6. november.

Demokratene sammenligner situasjonen med før presidentvalget i 2016.

Under valgkampen i 2016 ble både Demokratenes hovedkontorr (DNC) og Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta utsatt for hacking.

Et stort antall eposter ble stjålet og offentliggjort av organisasjonen WikiLeaks og andre gjennom valgkampen.

Dette mener flere førte til at Trump vant valget.

– Trump kan nå forberede den samme «oktober-overraskelsen», som denne gangen er designet for å booste hans egen standing og undegrave Mueller, sier Jennifer Palmieri, komunikajsonsjef for Hillary Clinton ifølge Politico.

Frigir hemmeligstemplet materiale

Donald Trump har allerede sagt at regjeringen vil frigi dokumenter fra FBIs innledende etterforskning om mulig russisk valginnblanding.

Dokumentene skal inneholde tekstmeldinger og informasjon rundt flere høytstående tjenestemenn i justisdepartementet og FBI, som Trump selv har gått hardt ut mot det siste året.

Leder av etterretingskomiteen i Representantenes hus og republikaner Devin Nunes, har allerede varslet en skitten valgkamp som ikke vil dreie seg om økonomisk vekst.

– Den vil også dreie seg om hva den andre siden gjorde for på spille skittent - å skitne til en hel valgkamp - men ikke gjennom valgkamptaktikk, men ved å korrumpere FBI og Justisdepartementet. Dette er det viktig at det amerikanske folk er klar over og vi må levere det budskapet i oktober, sa Nunes.

I tillegg har Trump bedt justisdepartementet offentliggjøre tekstmeldinger mellom tidligere FBI-direktør James Comey, tidligere

visedirektør i FBI Andrew McCabe, tidligere FBI-advokat Lisa Page, FBI-agent Peter Strzok og justisdepartementsansatt Bruce Ohr.

Meldingene skal være relatert til granskingen om mulig russisk innblanding i presidentvalget i 2016, skriver NTB.

Det er snart valg til Kongressen i USA. Dette valget kan avgjøre Donald Trumps framtid.

Trump selv har kalt Russland-etterforskningen en heksejakt og FBI for en krefttsvulst.

Riksrett

6. november er det valg til Senatet og Representantenes hus. Om demokratene får flertall står Donald Trump foran riksrett.

Trump kjemper for at så ikke skal skje. Det gjør også en rekke republikanere.

Om demokratene får nok flertall til å felle Trump er heller tvilsomt, ifølge målinger.

Det trengs 67 av 100 senatorer for å få en sittende president dømt. Demokratene har nå 47 senatorer, mens republikaneren har 50.

Det er to uavhengige seter og ett ledig sete.

Valget

Tirsdag 6. november holdes det mellomvalg i USA.

Kongressen består av to kamre: Representantenes hus og Senatet.

Alle 435 seter i Repre­senant­enes hus er på valg, i tillegg til 35 av de 100 plassene i Senatet.

Av de 35 plassene som står på valg i Senatet er 33 vanlige valg og to spesialvalg. Vinnerne vil sitte i perioder på seks år.

I tillegg er delstats­guvernører på valg. Det holdes også mange regional- og lokalvalg.​

