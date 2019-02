16 delstater går nå rettens vei for å stanse president Donald Trumps unntakstilstand på grensa mot Mexico. De mener Trump misbruker makten som ligger i presidentembetet ved å erklære unntakstilstand uten at det er noen krise.

– Vi vil stanse presidenten fra å handle i strid med grunnloven og maktfordelingsprinsippet, fra å stjele penger fra amerikanere og stater som de har fått lovlig tildelt fra Kongressen, sier Californias riksadvokat Xavier Becerra til CNN.

Becerra leder søksmålet som mandag ble overlevert en distriktsdomstol i California. De andre delstatene er Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon og Virginia. Alle delstatene unntatt Maryland har demokratisk guvernør.

Delstatene frykter at krisepengene Trump nå får tilgang til vil føre til at deres budsjetter krymper.

Les mer: Tror ikke Trump blir gjenvalgt

Budsjettstrid

Trump innførte sist fredag unntakstilstand ved grensa mellom USA og Mexico. Beslutningen gir presidenten tilgang til krisemidler som han kan bruke på å bygge en mur mot Mexico. USA har nettopp vært gjennom den lengste budsjettkrisen og nedstengningen i offentlig sektor noensinne fordi Republikanerne og Demokratene ikke greide å bli enige om finansiering av Trumps mur.

Demokratene nekter å gi Trump 5,7 milliarder dollar som han trenger for å bygge muren og oppfylle sitt fremste valgløfte fra valgkampen i 2016.

Budsjettstriden ble løst dagen før Trump erklærte unntakstilstand, men uten at Demokratene kom Trump i møte med penger til muren.

Unntakstilstanden gir president Trump mulighet til å hente krisepenger fra andre budsjettposter for å bygge muren likevel. En stor del av pengene skal hentes fra forsvarsbudsjettet.

Beslutningen har møtt kraftig kritikk fra både politisk og juridisk hold. Søksmålet fra delstatene kommer på toppen av flere andre søksmål fra humanitære organisasjoner, aktivistgrupper og landeiere langs grensa, ifølge CNN.

Les mer: Trump gjenåpner midlertidig offentlig sektor

Følger for framtida

En rekke jusseksperter har også sådd tvil om lovligheten i Trumps vedtak. USAs grunnlov fastslår at det er Kongressen som har myndighet til å bevilge penger.

– Ingen tidligere presidenter har noen gang forsøkt å bruke makten til å erklære unntakstilstand til å finansiere et bestemt prosjekt, spesielt ikke et permanent, stort nasjonalt prosjekt som dette, mot Kongressens vilje. Det er åpenbart feil, sier Dror Ladin, advokat i borgerrettighetsorganisasjonen ACLU til CNN.

Samtidig har presidenten vide fullmakter til å bestemme hva som utgjør en krise, grunnloven fastsetter ingen bestemte kriterier som må oppfylles.

En eventuell rettssak kan gå helt til Høyesterett og dermed også sette presedens for framtida, ifølge Washington Post. Høyesterett har aldri før vurdert lovligheten i en nasjonal unntakstilstand.

Fakta om unntakstilstanden

* USAs president Donald Trump har erklært unntakstilstand ved grensa til Mexico og vil bruke 8 milliarder dollar på grensemuren.

* En nasjonal unntakstilstand innebærer at presidenten får utstrakt myndighet til å hente penger fra overalt på statsbudsjettet, inkludert fra forsvarsbudsjettet. 136 lover trer i kraft som gir presidenten slik myndighet.

* Det kan fremmes en resolusjon mot unntakstilstanden for å få den opphevet i Kongressen, noe flere demokrater har sagt de ønsker å gjøre.

* Dersom Representantenes hus vedtar resolusjonen, må Senatet, der det er republikansk flertall, ta stilling til resolusjonen innen 15 dager.

* Vinner resolusjonen fram i begge kamrene i Kongressen, kan den oppheve presidentens erklæring, men da kun hvis Trump ikke legger ned veto.

* En rekke tidligere presidenter har erklært unntakstilstand, men det har vært spesifikt for å håndtere kriser utenlands, som for eksempel hindre utenlandske interesser eller terrorrelaterte organisasjoner tilgang på penger. Den eneste gangen Obama erklærte unntakstilstand for andre formål, var for å håndtere svineinfluensaepidemien i 2009. (NTB)