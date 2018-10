Deler av saken mot Weinstein frafalt: Oralsex skal ha vært frivillig

Verden

Av NTB

Weinstein var selv til stede i retten på Manhattan i New York da dommeren frafalt den ene siktelsen for seksuelle overgrep.

Torsdagens rettsmøte ble en første innledende seier for den 66 år gamle fembarnsfaren, som er løslatt mot en kausjon på 1 million dollar, men er tvunget til å ha på seg en GPS-søker.

Den tidligere så mektige Hollywood-mogulen har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, selv om over 80 kvinner har beskyldt ham for seksuell trakassering og overgrep i kjølvannet av metoo-kampanjen.

Siktelsen som nå er frafalt er basert på anklager fra Lucia Evans, som har hevdet at Weinstein tvang henne til oralsex i 2004. Hun var for ett år siden blant de første kvinnene som sto fram og anklaget Weinstein for overgrep.

Motstridende bevis

Årsaken til at saken er frafalt er ifølge amerikanske medier at det foreligger bevis som tyder på at oralsexen var frivillig, og at Evans gjorde dette i håp om å komme videre i skuespillerkarrieren.

De resterende siktelsene dreier seg hovedsakelig om anklager fra to andre kvinner i 2006 og 2013. Weinsteins forsvarer Ben Brafman mener imidlertid at alle siktelsene mot Weinstein bør frafalles, noe han argumenterte for etter torsdagens rettsmøte

– Når en av hovedanklagene i denne tiltalen er bygd på en falsk forklaring, er det en svært stor og viktig utvikling, sa Brafman til journalister og varslet at han vil komme med lignende krav overfor retten i november.

Skuffelse

Evans' forsvarer uttrykker på sin side stor skuffelse over avgjørelsen.

– La meg gjøre det klart – avgjørelsen om å legge vekk min klients anklager om seksuelle overgrep sier ingenting om hvorvidt Weinstein er skyldig eller ikke. Den gjenspeiler heller ikke Lucias konsistente beskyldning om at hun med makt ble utsatt for et seksuelt overgrep av Weinstein, sier Evans' advokat Carrie Goldberg.

– Dette sier imidlertid sitt om statsadvokatkontoret på Manhattan og deres feilaktige behandling av min klients sak, sier hun.

I en artikkel i The New Yorker for ett år siden beskyldte Evans Weinstein for å ha tvunget henne til sex da de møttes på hans kontor i 2004 for å snakke om hennes skuespillerkarriere. Evans var da 21 år gammel student. (NTB)