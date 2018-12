De to drepte kvinnene ble funnet i teltet av turister

Ifølge en kilde i landsbyen Imlil skal ingen av eiendelene til de to turistene ha bli stjålet fra teltet, skriver Morocco World News.

Det var forbipasserende turister som fant norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) drept i teltet.

En kilde forteller at en lokal guide møtte turistene, som gråtkvalt fortalte ham hva de hadde sett. Guiden kontaktet deretter lokalt politi.

Marokkanske myndigheter har opplyst at de to ble funnet med kuttskader i halsen påført med en skarp gjenstand. Lokale kilder har sagt at kvinnene hadde knivskader.

Tre pågrepet

Tirsdag ble tre marokkanske menn pågrepet av politiet, mistenkt for drapene.

Alle de tre mennene ble pågrepet i Marrakech, som ligger rundt 70 kilometer nord for stedet i Atlasfjellene der de to ble funnet drept. Ifølge marokkanske medier er alle de tre mennene hjemmehørende i Marrakech.

De tre mennene skal ha blitt observert på overvåkingskameraer i lokale butikker i landsbyen, ifølge MWN. En av de mistenkte mennene skal også ha glemt igjen et ID-kort i nærheten av leirplassen ved teltet.

Ifølge flere medier skal de mistenkte mennene ha campet like ved stedet der de to kvinnene hadde slått leir i det populære turområdet ved Nord-Afrikas høyeste fjell, Toubkal. Mennene forlot området i 3-tiden natten før kvinnene ble funnet, ifølge øyenvitner.

To netter på samme sted

De to kvinnene ankom Marokko søndag 9. desember og hadde planlagt å reise rundt i landet i én måned, skriver VG.

Etter et par dager på et billig hotell i storbyen Marrakech, satte de kursen sørover. De to ankom landsbyen Imlil onsdag 12. desember, ifølge en kilde Morocco World News har snakket med.

Ifølge kilden skal de to kvinnene søndag ha returnert til det samme stedet hvor de tilbrakte sin første natt, og de skal ha hatt planer om å reise videre neste dag.

Trygt land og område

Marokko anses som et trygt land å reise i. Det er lavt kriminalitetsnivå og terrortrusselen er begrenset, ifølge en oversikt fra selskapet International SOS.

International SOS anser risikonivået i Marokko for å være det samme som for de fleste europeiske land, USA og Canada.

– Alle her er veldig overrasket og ganske satt ut av det som er skjedd, sier nordmannen Thor Arne Hauer til NTB. Han bor i Marokko og har arrangert turer for turister i området der de to kvinnene ble funnet.

