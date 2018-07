Verden

Alle 13 så ut til å være i god form da de onsdag deltok på en pressekonferanse i Chiang Rai nord i Thailand. Der kunne de fortelle at de i ni dager overlevde kun på regnvann ettersom de ikke hadde noe mat. De sa også at de gjorde forsøk på å grave seg ut.

Både guttene og treneren fikk applaus fra salen da de presenterte seg en for en, med navn, kallenavn og posisjonen de spiller på fotballaget.

Da de ankom pressekonferansen, var de ikledd fotballdrakter. De virket avslappet og glade, og vinket og hilste med den tradisjonelle thailandske wai-hilsenen, med håndflatene mot hverandre.

Guttene spiser sammen på sykehus. Nå er de utskrevet og skal snart hjem til familiene sine. Bildet er offentliggjort av det thailandske helsedepartementet. Foto: AP / NTB scanpix

Guttene er både fysisk og mentalt klare for å bli skrevet ut fra sykehuset, er konklusjonen fra psykologer og leger som har behandlet guttene på sykehus i om lag en uke.

Sparket fotball

De fikk raskt tildelt en fotball som de sparket rundt før pressekonferansen begynte.

Både fotballguttene og treneren deres ble skrevet ut fra sykehus onsdag, en dag tidligere enn planlagt. Thailandske myndigheter håper at pressekonferansen vil føre til at guttene kan vende tilbake til en normal hverdag uten stadig å bli plaget av pressefolk.

Med på pressekonferansen var direktøren for sykehuset de har blitt behandlet på, samt leger og psykologer som behandlet dem. En psykiater har vurdert og godkjent spørsmålene som stilles. Målet skal være å hindre at det stilles spørsmål som utløser posttraumatisk stress.

– Et mirakel

Guttene beskrev blant annet hvordan de reagerte da britiske dykkere fant dem etter at de hadde tilbrakt ti dager flere kilometer inne i den oversvømte grotten.

– Det var et mirakel. Jeg ble sjokkert, sa en av guttene, Adul Sam-on (14).

Han sa også at dykkerne ga dem det første håpet om at de kunne bli reddet ut siden de ti dager tidligere ble sittende fast i grotten på grunn av stigende vannstand.

Guttene fortalte også at en av dem måtte oversette engelsken til de andre, og at de fortalte dykkerne at de var sultne.

Saken har vakt oppmerksomhet verden over, og i Thailand antas det at hver eneste familie satt klistret foran TV-skjermen under den direktesendte pressekonferansen.

Guttene ble også spurt om de hadde sett VM-finalen i fotball, noe de kunne bekrefte.

Skal vernes fra pressen

Regjeringen har på forhånd gjort et stort nummer ut av den 45 minutter lange pressekonferansen.

Leger har gitt guttene, som er i alderen 11 til 16 år, og familiene deres råd om ikke å snakke med journalister på minst en måned.

Guttene og fotballtreneren deres ble meldt savnet etter at de gikk inn i en grotte for å søke ly for regnværet 23. juni. Grotten ble rammet av flom, og først ni dager senere ble de funnet av britiske dykkere flere kilometer inne i grotten.

Den 10. juli var de siste guttene reddet ut i det som er beskrevet som en svært risikabel redningsoperasjon. En thailandsk dykker omkom under operasjonen. (NTB)