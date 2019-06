De røde har vunnet valget i Danmark

Med 100 prosent av stemmene talt opp, er det klart at Mette Frederiksen i Socialdemokratiet kan danne flertall med støtte fra Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten.

– Det er en historisk seier, sier hun og tilføyer at danske velgere har valgt en ny retning.

Like før midnatt erkjente Løkke Rasmussen (Venstre) valgnederlaget, ifølge TV 2. Torsdag klokken 11 vil han gå til dronning Margrethe for å gi Frederiksen sjansen til å danne regjering.

Tendensen var klar gjennom hele kvelden og forsterket seg mot slutten. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre får 91 mandater og dermed flertall uten det grønne partiet Alternativet.

Blått nederlag

De to store, Socialdemokratiet og Løkke Rasmussens Venstre, gjorde gode valg, men den blå blokken svekket seg kraftig ved at Dansk Folkeparti ble mer enn halvert. Også regjeringspartner Liberal Allianse nærmet seg sperregrensen. Det ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs havnet under sperregrensen.

Kristian Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti erkjenner at partiet ikke har vært «dyktig nok». Dahl bruker imidlertid sangen «You Will Never Walk Alone», ofte assosiert med Dahls favorittlag Liverpool, når han skisserer veien videre.

– Budskapet er at når du går gjennom stormen, skal du holde hodet høyt, sier partilederen, som tilføyer at han ikke ønsker å gå av.

De fire partiene som har styrt Danmark de siste fire årene, blir dermed avløst av de røde, enten i form av en mindretallsregjering fra Socialdemokratiet eller en koalisjonsregjering bestående av fire partier.

Regjeringsforhandlinger

Tøffe regjeringsforhandlinger venter nå for Frederiksen. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har vært i tottene på hverandre i valgkampen. Sistnevnte ønsker en liberal økonomisk politikk, stikk i strid med Frederiksens løfter om høyere skatter og avgifter og mer penger til offentlig velferd og pensjon.

Frederiksens løfter om å beholde den strenge asylpolitikken er også under press siden alle de andre partiene i rød blokk ønsker lettelser. Alle de fire andre partiene i rød blokk har også varslet at de vil kreve en raskere grønn omstilling enn det Socialdemokratiet går inn for.

– Det blir vanskelig. Vi er mange partier som gjerne vil ha innflytelse, og det skal vi få alle sammen. Jeg kan ikke se for meg en mer manøvreringsdyktig regjering enn en sosialdemokratisk en, sier Frederiksen.

Den samlede valgdeltakelsen endte på 84,5 prosent, ned fra 85,8 prosent for fire år siden.

