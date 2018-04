Verden

Trumps gjenvalgskomité har brukt hver femte dollar på advokater i år. Det koster millioner å holde Donald Trumps sti ren.

Av vel 4 millioner dollar komiteen har brukt hittil i år, har 834.000 dollar havnet i lommene på advokater i åtte forskjellige firmaer, skriver The Washington Post .

Ikke nok med det, totalt har komiteen brukt hele 4 millioner dollar på advokatutgifter siden Trump ble innsatt i fjor.

Gjenvalg

Komiteen har som formål å få Donald Trump gjenvalgt. Det er derfor kanskje ikke så rart de gjør alt i sin makt for å kvele spesialetterforsker Muellers etterforskning av Trump og hans team.

Det er da også her den største utgiften er å finne. 348.000 dollar har gjenvalgskomiteen til Trump brukt for å kjempe mot Robert Mueller og hans lag.

Firmaet Jones Day, som har mottatt pengene har som eneste oppdrag å representere valgkampanjen til Trump fra 2016, og kjempe mot påstandene om samarbeid med russerne før, under og etter valget.

Stormy Daniels

Men Trump kjemper på flere fronter. Ifølge samme Washington Post har Trumps menn brukt 280.000 dollar på to advokatfirmaer, Harder LLP og Larocca, Hornik, Rosen, Greenberg & Blaha for å hjelpe Micahel Cohen og den nå velkjente utbetalingen

for å dekke over en affære Trunmp skal ha hatt til pornostjernen.

Etterforskning

Lavere advokatutgifter blir det neppe framover, siden Trumps personlige advokat Michael Cohen er under etterforskning og må stille i høring i New York mandag kveld norsk tid. Han har vært i politiets søkelys i flere måneder.

Iføge The New York Times har FBI kommet over timesvis av lydopptak mellom Cohen og Donald Trump.

Politiets interesse for advokaten ble kjent da FBI raidet kontoret, hjemmet og hotellrommet til advokaten forrige uke og blant annet beslagla to mobiltelefoner, skriver NTB.

Denne uken kommer dessuten tildigere FBI-sjef James Comey med sin bok. Det kan bety enda flere advokatutgifter for gjenvalgskomiteen til Trump

I boken går Comey hardt ut mot Donald Trump.

– Du kan ikke ha en president som ikke gjenspeiler verdiene jeg mener republikanere, demokrater og uavhengige verdsetter, sier Comey i et TV-intervju på ABC.

Dette er det første TV-intervjuet Comey gjør etter at han fikk sparken som FBI-sjef i fjor.

Comey sier i intervjuet med ABC at Trump er moralsk uegnet til å være president, at han er en lystløgner i smått og stort og at han vil være en belastning for alle som jobber rundt ham. Tirsdag kommer Comeys bok «En høyere lojalitet: Sannhet, løgn og lederskap» i amerikanske bokhandlere.

Over gjennomsnittet

– Han slår meg som over gjennomsnittet smart person som vet hva som foregår. Jeg mener ikke han er medisinsk uskikket til å være president. Jeg mener han er moralsk uskikket til å være president, sier Comey i intervjuet.

I tillegg sier Comey at Trump er en «serieløgner» som behandler kvinner som kjøttstykker.

Russland og Flynn

Comey sier også at han tror Russland kan sitte på informasjon om Trump som kan brukes til å utpresse presidenten.

– Jeg tror det er mulig. Jeg vet ikke. Dette er ord jeg aldri trodde jeg ville si om en president i USA, men det er mulig, sier Comey i intervjuet.

Comey svarer også «mulig» på spørsmål om Trump prøvde å hindre etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn under en påstått samtale i Det hvite hus. Det er noe som i så fall kan

danne grunnlag for en riksrettssak.

Trump har nektet for at samtalen har funnet sted, men Comey insisterer på at den har det.

Ordkrig

Etter at utdrag fra Comeys nye bok ble offentliggjort i forrige uke, har Trump kalt Comey «svak», «en løgner» og «en slimål» som bør straffeforfølges.

I forkant av TV-intervjuet kom Trump med denne karakteristikken av den tidligere FBI-sjefen han sparket i fjor vår:

– Sleipe James Comey, en mann som alltid kommer dårlig ut (han er ikke smart!), vil gå inn i historien som den VERSTE FBI-sjefen, med stor margin!

Boken

I boken «A Higher Loyalty», som kommer ut denne uka, beskrives Trump som en mafiaboss-aktig type, som prøver å viske ut

grensene mellom politimyndighetene og politikken. Presidenten mener Comeys nye bok lar mange viktige spørsmål stå ubesvart. – Som hvorfor han røpet hemmeligstemplet informasjon (fengsel), hvorfor han løy for Kongressen (fengsel), skrev Trump på Twitter.

