Kan Theresa May likevel dra i land sin avtale i tolvte time? May jobber fortsatt for skrape sammen nok stemmer, og mye tyder på at noen av hennes argeste kritikere i eget parti nå gir etter og likevel er beredt til å støtte hennes utmeldingsavtale med EU.

Blant dem er Jacob Rees-Mogg, som har snudd.

– Jeg beklager at jeg har forandret mening. Ved å gjøre det vil jeg bli anklaget for karakterløshet av noen og av andre for å svære sviker. Jeg har kommet til denne avgjørelsen fordi tallene i parlamentet gjør det klart at alle de andre mulige utfallene er verre, sier Rees-Mogg i et intervju med avisen The Daily Mail.

Risiko

I kveld skal Theresa May møte sine egne partifeller, og det er på forhånd knyttet spenning til om hun vil kunngjøre at hun trekker seg som statsminister en gang i løpet av de neste månedene.

En rekke harde brexit-forkjempere i Det konservative partiet vil stille seg bak Mays brexitavtale dersom hun lover å gå av og overlate prosessen videre til en annen i løpet av de neste månedene, i tide før andre fase av forhandlingene med EU starter.

Også Boris Johnson, en av de mest sentrale kritikerne av May og hennes avtale, har signalisert at han kan være på gli, men har ennå ikke gitt noe klart signal.

– Hvis vi stemmer den ned igjen er det en vesentlig og økende oppfatning at vi ikke vil gå ut i det hele tatt. Det er risikoen, sa Johnson tirsdag kveld.

Det vil i så fall være en gigantisk helomvending fra Johnson, som blant annet gjennom sin faste spalte i The Telegraph har rettet kraftig skyts mot May og avtalen.

– Det er på tide å skrote Chequers-avtalen, som bare er lureri, sa Johnson i oktober.

Han gikk av som utenriksminister i fjor sommer i protest mot brexit-strategien til statsministeren.

Tredje runde

Statsministerens team har håpet at hun denne uka kan legge fram avtalen for avstemning i Underhuset for tredje gang, altså enten torsdag eller fredag. Men avtalen blir ikke lagt fram uten at statsministeren tror den vil kunne få flertall, derfor jobbes det iherdig med å få mange nok over.

– Hvis vi er i stand til å holde og vinne en avstemning denne uka, vil vi kunne forlate EU innen to måneder, sier en talsmann for statsministeren.

Om en avtale blir godkjent, går landet ut av EU innen 22. mai.

En viktig «trussel» som teller for de konservative brexit-tilhengerne har nettopp vært at det er mulig brexit blir avlyst eller blir langt «mykere» enn de vil, dersom Mays avtale ikke får flertall.

I kveld vil det også være avstemninger i Underhuset over ulike brexit-alternativer. Disse er ikke bindende, med mindre man vedtar en lov om det, men vil gi en god indikasjon over hva flest representanter stiller seg bak.

Sentrale nordirer

Bevegelsene i gruppen av harde brexit-tilhengere gjør at Mays team tror seier kan være mulig, ifølge britiske medier.

Men det sitter fortsatt langt inne. Forrige gang det ble stemt over avtalen, ble den nedstemt med 149 stemmer. May må ikke bare få flere konservative partifeller med seg, men også det nordirske partiet DUP, som med sine ti representanter er støtteparti til regjeringen, fordi de konservative ikke har rent flertall alene.

Hvorvidt DUP vil ombestemme seg og støtte May er fortsatt åpent: så langt har partiet stått på sitt i sin motstand. May må dessuten også få med seg nok Labour-politikere fra «leave»-distrikter for å sikre nok stemmer.

Sagt av Boris Johnsom om Mays avtale:

«En moralsk og intellektuell ydmykelse».

September 2018



«Jeg er redd fram­tidige generasjoner ikke vil ha lett for å tilgi oss hvis vi mislykkes.»

September 2018.

«Bare lureri.»

Oktober 2018

«Den er farlig og ustabil, politisk og økonomisk.»

Oktober 2018

«Vi har tatt en selvmordsvest rundt konstitusjonen og gitt detonatoren til Brussel.»

September 2018