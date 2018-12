De gule vestene går igjen i dag

PARIS (Dagsavisen): – Vi marsjere til vi ser reelle endringer, sier Sabrina Alibenali til Dagsavisen.

For femte lørdag på rad tar hun på seg sjokkgul vest og går i Paris’ gater i dag.

– Hvorfor?

– Vi har så mange grunner. Selv er jeg lege og ser kuttene i velferden på nært hold. Det gjør også mine kolleger. Hver uke tar en lege, sykepleier eller annet helsepersonell selvmord i Frankrike. Miseren er så vond å jobbe med at de som skal hjelpe selv blir syke, sier Alibenali, som har skrevet bok om krisen i det franske helsevesenet.

Hun har vært med siden protestene startet.

Denne uka så 21 millioner franskmenn på den direktesendte talen fra presidentpalasset, da Emmanuel Macron talte til de gule vestene og alle som støtter dem. Presidenten var mer ydmyk enn vanlig, og annonserte blant annet en økning i minstelønna og bedre kår for minstepensjonister. Den franske presidenten rakte ut en hånd.

Sabrina Alibenali tar den ikke imot.

Bred bevegelse

– Det er ikke godt nok. Det var ingen reelle endring i Macrons løfter, det var bare pynt. Vi krever reelle og dyptgående samfunnendringer, sier hun.

Den franske regjeringen har bedt demonstrantene om å holde seg hjemme i dag. Men de blir neppe hørt. Over hele Frankrike er det planlagt protester.

«De gule vestene»-protestene blir beskrevet som Macrons verste krise som president, og den største folkebevegelsen i Frankrike på mange år.

For en uke siden deltok Alibenali og flere hundre gule vester i en storstilt klimamarsj gjennom den franske hovedstaden. Ved første øyekast kunne det virke som en motsetning – bevegelsen startet nettopp som en protest mot det Macron annonserte som klimatiltak – høyere pris for forurensende drivstoff. Alibenali avviser at det er noen interessekonflikt mellom de to sakene.

Ingen revolusjon – ennå

– Du kan ikke be folk som lever på 1000 euro i måneden om å ta støyten for å redde planeten. De 15 prosent rikeste forurenser langt mer enn resten av oss, sier Alibenali.

Flere plakater samlet de to klimademonstrasjonen og de gule vestene under budskapet "Slutten på verden, slutten av måneden – samme kamp".

– Gjør det dyrere å fly, ikke å kjøre bil. Mange, særlig de som bor på landet, er nødt til å bruke bilen, sier lydingeniør Sebastian Lamy.

En mann i 40-årene som ikke kan ha navnet sitt i avisen fordi han jobber i statsapparatet, beskriver demonstrasjonene som et opprør.

– Dette er ikke en revolusjon – ennå. Men det er mer enn et par-tre demonstrasjoner. Det vi ser, er et opprør, et folkelig opprør, sier han og smiler.

– Folk vil leve i verdighet. Det er det mange som ikke gjør nå. Mange her har ikke lenger noe å tape, sier Lemy.

Et flertall av franskmenn sier de støtter bevegelsen, som går under navnet Les gilet jaunes – de gule vestene. De har på gule refleksvester fordi slike må ligge i alle biler i Frankrike.

Demonstrasjonene i flere byer har vært preget av med brente biler og ødelagte butikk- og bankfasader.

FAKTA - HVEM ER DE GULE VESTENE?

Ifølge en undersøkelse utført for avisen Le Monde, er det folk fra både høyre og venstre i bevegelsen, med en overvekt av folk som plasserer seg til venstre. 33 prosent sier de ikke tilhører noen side.

32 prosent svarer at de protesterer fordi de vil ha lavere skatter, 29 prosent vil ha økt kjøpekraft, mens 22 prosent krever bedre økonomisk redistribusjon. 1,2 prosent sier de vil ha mindre innvandring.

Gjennomsnittsalderen er 45 år.

Gjennomsnittsinntekt er 1700 euro i måneden.

Halvparten engasjerer seg for første gang i en politisk bevegelse.

Kilde: Le Monde