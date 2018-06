Verden

Innvandring var den aller største saken før parlamentsvalget i mars i Italia. Høyresiden og særlig valgvinneren ytterst til høyre, Ligaen, gikk til valg på å kaste ut 500.000 såkalt udokumenterte innvandrere fra landet.

Fredag kom den nye høyrepopulistiske regjeringen endelig på plass, og allerede søndag lovte Liga-leder Matteo Salvini å oppfylle valgløftet. Migrantene må «gjøre seg klare til å pakke bagene sine» sa Salvini da han besøkte byen Catania på Sicilia. Øya har vært inngangsporten til Europa for flere hundre tusen afrikanske migranter de siste årene.

– Italia og Sicilia skal ikke lenger være Europas flyktningleir. De gode tidene for ulovlige migranter er over, sa Salvini, ifølge The Guardian.

Han ble tatt imot som en helt blant tilhengere som kjempet om å få tatt bilde og ta på ham. Men også motstandere av den harde innvandringspolitikken hadde møtt opp med skilt som ønsket flyktningene velkommen.

48 druknet

Salvinis linje uroer hjelpeorganisasjoner som driver båtredning i Middelhavet og nå frykter for muligheten til å fortsette arbeidet.

– De vil forsøke å stanse oss, jeg vet det, sier Riccardo Gatti, leder for redningsorganisasjonen Open Arms, til The Guardian.

De tragiske konsekvensene av mangelen på trygge reiseveier fra Nord-Afrika til Europa har vært kjent i årevis. Søndag, samtidig som Salvini besøkte Sicilia, ble det demonstrert igjen da 48 migranter druknet utenfor Tunisias kyst, ifølge nyhetsbyrået Reuters. 67 andre ble reddet av kystvakten.

Stadig flere migranter velger den lengre reisen fra Tunisia over Middelhavet etter at EU med Italia i spissen startet streng patruljering av Libyas kyst.

Den sterkt kritiserte avtalen inngått av den avtroppede sosialdemokratiske regjeringen ledet av partiet PD, har ført til kraftig reduserte migrantankomster til Italia siden juli i fjor.

Bare i juni måned i fjor kom det over 22.000 båtmigranter til Italia, mot drøye 13.000 så langt i år, ifølge FNs flyktningbyrå UNHCR.

Stor byrde

Ligaens regjeringspartner Femstjernersbevegelsen står også for en hard innvandringspolitikk. Spørsmålet har havnet høyt på agendaen i Italia etter flyktningkrisen i Europa i 2015 og i takt med at Italias egen økonomiske krise har bitt seg fast.

Salvini appellerer til mange arbeidsledige og kriserammede italienere når han vil sette «Italia først».

EU anerkjenner at Italia, og Hellas som er det andre store ankomstlandet for migranter til Europa, belastes uforholdsmessig mye sammenlignet med andre land lenger nord i Europa, og jobber nå med en alternativ felles migrasjonspolitikk.

Migranter til Italia

* Hellas og Italia er de to landene i Europa som mottar desidert flest migranter.

* Fra 1. januar 2015 til 30. mai i år har Italia tatt imot 468.077 migranter. Hellas har tatt imot 1.082.414.

* Antallet migranter til Italia sank kraftig fra juli i fjor etter at EU og Italia inngikk en avtale med Libya om patruljering av den libyske kysten og tilbakesending til Libya.

* Mens 22.000 migranter ankom i juni i fjor, var det under 4.800 i måneden mellom august og desember.

Kilde: UNHCR