GRAYS, ESSEX (Dagsavisen): – Hva er ditt neste trekk?

Britiske journalister stilte spørsmålet tidligere denne måneden til statsminister Boris Johnsons sjefstrateg, Dominic Cummings – den såkalte «mesterhjernen» bak brexit-seieren og mannen det sågar er blitt laget en TV-film om.

Reporterne hadde samlet seg utenfor Cummings hjem i London for å få noen ord med ham i forbifarten. Cummings hadde ett råd til den britiske pressen:

– Dere burde komme dere ut av London og snakke med folk som ikke er rike «remainers».

Så gikk han inn i bilen sin.

Dominic Cummings, sjefstrateg for Boris Johnson og sentral bak brexit-seieren, råder britiske journalister til å dra ut av London. Foto: NTB scanpix

Splitter

Brexit splitter landet. Mellom by og land, ung og gammel, middelklasse og arbeiderklasse – enkelt sagt. Når statsminister Boris Johnson vil ha et valg så fort som mulig, er planen å vinne alle dem som bare vil ha «brexit overstått». Han har lovet å ta landet ut av EU uansett hvordan.

Håpet er at det er mange nok der ute til å veie opp for alle brexit-motstanderne som høylytt og tydelig protesterer mot alt Johnson står for – de som har gått i demonstrasjoner mot Johnsons brexit-plan, og mot hans omstridte suspendering av parlamentet.

Det er disse velgerne Cummings sikter til når han ber britiske journalister komme seg ut av ekkokammeret bestående av de liberale og urbane stemmer i London, såkalte «remainere» (de som er pro-EU).

– Må bli ferdig

Trolig finner Johnson mange av dem i distriktet Thurrock i Essex. Her stemte hele 72 prosent for å gå ut av EU i 2016 – et av distriktene med den aller høyeste «leave»-andelen i hele Storbritannia.

Raymond Matthews (81) var ikke en av dem, men han er blant dem som nå støtter Boris Johnson i at landet må komme seg ut nå. Dagsavisen møter ham en ettermiddag i sentrum av den stille småbyen Grays i Thurrock.

– Jeg stemte for å bli, fordi barna mine sa jeg burde gjøre det, for de skal være her lenger enn meg. Men nå som flertallet har stemt for å gå ut, syns jeg vi skal gå ut, sier Matthews til Dagsavisen.

– Også om det blir uten en avtale?

– Ja, vi må bare gå ut uansett. Bli ferdig med det. Jeg tror det bare er skremsler rundt alt som kan skje om vi går ut uten en avtale. Så lenge jeg får pensjonen min er det greit, ler han.

Mens 52 prosent stemte for «leave» for tre år siden, og 48 for «remain», viser målingene det omvendte nå. Det er ikke fordi mange har skiftet mening, men fordi mange av velgerne som ikke stemte den gang – i stor grad de yngste velgerne – er pro-EU.

Lei nå

For øyeblikket forsøker Boris Johnson å sikre seg en forbedret avtale med EU. Om det ikke skjer, insisterer han på at landet uansett skal ut 31. oktober. Problemet hans er at parlamentet, før det ble suspendert tidligere denne måneden, akkurat rakk å vedta en lov som hindrer landet i å gå ut uten en avtale 31. oktober. Den sier at dersom det ikke blir en avtale innen 19. oktober, skal brexit utsettes til 31. januar. Opposisjonen håper at et valg innen den tid vil ha gitt en ny regjering som vil stake en ny kurs – Labour vil ha en ny folkeavstemning etter et valg. Johnson ville ha et valg allerede nå i oktober, men det får han ikke støtte til fra opposisjonen, som først vil sikre at «no deal»-hindres 31, oktober. Derimot vil opposisjonen gå med på et valg etter den datoen.

Raymond Matthews har ikke tro på utsettelser, i likhet med Boris Johnson.

– Jeg tror folk er lei nå. Hvis det drar ut til slutten av januar, så vi de kanskje ha en utsettelse til mars, så til mai. Jeg tror heller ikke valg vil løse noe, for jeg tror ikke noe parti får rent flertall, sier Matthews.

Det kan han få rett i. For øyeblikket er et valg en gambling for aller partier. Det konservative partiet leder på mange målinger, men ikke nok til å sikre et rent flertall. Heller ikke for Labour er det tegn til det for øyeblikket. Spørsmålet er hvordan velgernes brexit-preferanser slår ut i et system der hver valgkrets har kun én representant – hvorvidt ulike pakter og taktisk stemming vil bli brukt og vil slå ut.

Fikk kjeft

Boris Johnson har allerede tjuvstartet valgkampen, selv om hans forslag om å holde valg er blitt nedstemt to ganger i Underhuset. De fleste tror det blir et valg i november eller desember. Johnson har vært på reise i Nord- og Midt-England, der brexit står sterkt hos mange, særlig i arbeiderklassen.

Boris Johnson har tjuvstartet valgkampen, her i Doncaster i Nord-England nylig. Ikke alle velgermøter har vært like gemyttlige som dette. Foto: NTB scanpix

Men de geografiske splittelsene i brexit-spørsmålet er selvsagt ikke helt svart-hvitt. Det har Johnson fått merke, på den harde måten, under noen av sine rusleturer ute i gatene langt utenfor London.

– Du skulle vært i Brussel og forhandlet nå. Det er du ikke. Du er i Morley i Leeds, kjeftet en velger som gikk bort til statsministeren under et besøk i byen i Yorkshire. Statsministeren er blitt kritisert for ikke å legge mye innsats i en forbedret avtale med EU.

En annen innbygger gikk bort til statsministeren på gaten, klappet ham på skulderen og sa rolig: «Vennligst forlat byen min!».

– Det vil jeg, veldig snart, svarte Johnson med en liten latter.

Videoklippene av de kjølige mottakelsene er blitt brukt for det de er verdt av Johnsons motstandere, som med skadefryd og henvisning til Cummings råd har tvitret ting som:

– Dette er hva som skjer når Alexander Boris de Pfeffel Johnson kommer ansikt til ansikt med «folket» han hevder å snakke på vegne av!

Ydmyket i Luxemburg

Men statsministeren har begynt samtaler med EU-motparten, i håp om å få endret avtalen forgjengeren Theresa May forhandlet om. Det resulterte i store overskrifter denne uka da Boris Johnson besøkte Luxemburgs statsminister Xavier Bettel mandag. Etter møtet skulle de to ha pressekonferanse, og vertskapet hadde valgt en plass utendørs. Der var det så mange som buet mot Johnson at britene ville flytte pressekonferansen innendørs på grunn av bråket, noe vertskapet sa ikke lot seg gjøre på grunn av plassmangel.

Da trakk Johnson seg fra pressekonferansen, hvorpå statsminister Bettel valgte å gjennomføre den alene, med en tom talerstol ved siden av seg. Bettel var åpenlyst opprørt og provosert over hele situasjonen rundt Storbritannias brexit-kaos.

Luxemburgs statsminister Xavier Bettel ved siden av en tom talerstol denne uka, der Boris Johnson skulle stått. Foto: NTB scanpix

Mens motstandere av Johnson mener statsministeren viste sin feighet da han droppet pressekonferansen, mener andre at Luxemburgs statsminister gikk langt over streken ved å ydmyke Johnson, og enkelte mener opptrinnet var planlagt for å sette Johnson i et dårlig lys.

Men episoden vil ikke skade den britiske statsministeren, mener enkelte.

– Det vil bare forsterke «vi mot dem»-narrativet Johnson har brukt før, sier en EU-kilde til The Times.

For brexit-tilhengerne var seansen i Luxemburg nok et eksempel på «EU-arrogansen» de vil vekk fra. Og det er dem Johnson må fri til når han håper å sikre seg både brexit og en valgseier om ikke så lenge.

