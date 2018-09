De borgerlige nekter å gå i samtaler med SD

Verden

– Jimmie Åkesson har nå invitert Ulf Kristersson (M) og Ebba Busch Thor (KD) til samtaler, bekrefter SD-lederens stabssjef Mikael Eriksson.

Invitasjonen ble sendt mandag ettermiddag, like etter at partiledelsen i SD hadde hatt møte. Det tok ikke lang tid før de to borgerlige partilederne takket nei.

KDs pressesjef Martin Kits bekrefter at invitasjonen er kommet, men at det ikke er aktuelt med slike samtaler, melder Dagens Nyheter. Det samme sier Moderaternas pressesjef Cherine Khalil.

– Vi takker naturligvis nei, sier hun i en kommentar.

I søndagens valg endte SD med 17,6 prosent av stemmene og får dermed en sterk vippeposisjon i Riksdagen.

Både Moderaterna og KD har gjennom hele valgkampen vært tydelige på at de ikke vil ha regjeringsforhandlinger med Sverigedemokraterna. (NTB)

