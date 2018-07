De åtte som er reddet ut av grotten er trygge og friske

Verden

Mandagens redningsaksjon tok kortere tid enn søndagens aksjon. Den varte i ni timer og involverte enda flere redningsmannskaper, opplyste provinsguvernør Narongsak Osottanakorn til jubel fra de frammøtte.

Guttene, som alle er i alderen 11 til 16 år, og den 25 år gamle fotballtreneren deres, har vært innesperret i den oversvømte grotten siden lørdag 23. juni. Etter en storstilt leteaksjon, ble de 13 funnet i live 2. juli flere kilometer inne i grotten.

På skolen der noen av guttene går, venter spente venner som gleder seg til å møte dem igjen.

– Vi skal spise grillet svinekjøtt sammen. Jeg vil også be dem skynde seg så vi kan gjøre lekser sammen, sier 15 år gamle Pansa Sompienjai.

Infeksjonsfare for guttene

Til tross for at redningsforholdene har vært på sitt gunstigste de siste dagene, har guttene fortsatt måttet gjennom en trang, kronglete og oversvømte passasje.

Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha har besøkt sykehuset de åtte guttene nå er innlagt.

På sykehuset ba noen av guttene om stekt kjøtt og grønnsaker krydret med basilikum, men fikk kun lov til å drikke suppe på grunn av påkjenningen for fordøyelsen etter alle dagene i grotten.

Guttene, som nå gjennomgår en medisinsk sjekk, fikk heller ikke lov til å komme i tett kontakt med sine familiemedlemmer på grunn av infeksjonsfare. Familiene har imidlertid kommunisert med guttene gjennom et sikret glassvindu.

Fem personer gjenstår

De fem som ennå ikke er hentet ut, fire gutter og fotballtreneren, er ved godt mot, ifølge provinsguvernøren.

– Det er uvisst om de siste fem vil bli hentet ut i én eller to redningsaksjoner, sier provinsguvernøren mandag ettermiddag.

Det er ikke kjent når redningsaksjonen skal gjenopptas, men redningsmannskapene er under sterkt tidspress fordi forholdene i grotten kan bli verre på grunn av regn og oksygenmangel. Samtidig er aksjonen svært krevende, og dykkerne trenger også hvile. Trolig gjenopptas operasjonen tirsdag.

Krevende redningsaksjon

Operasjonen foregår ved at to dykkere svømmer sammen med en gutt om gangen. Flere steder kan de komme opp til overflaten, der de får hjelp til å bytte oksygentanker av andre dykkere som er på plass. De får også lettere beroligende midler, slik at de ikke skal få panikk under den farefulle og klaustrofobiske reisen ut til dagslyset.

90 spesialdykkere deltar i redningsoperasjonen. 50 av disse er utenlandske dykkere, mens 40 kommer fra Thailand.

(NTB)