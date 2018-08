Danskene vil doble prisen på røyk

Verden

Det skriver den danske avisen Politiken. Ifølge avisen dør rundt 14.000 mennesker årlig av sykdommer som relateres til røyking årlig.

Fagfolk mener høyere pris på sigaretter er det mest effektive virkemiddelet for å få færre til å røyke, men politikerne i Danmark har vegret seg for å heve prisen markant.

Nå viser det seg at politikerne har folket imot seg.

I en meningsmåling som Megafon har gjort for TV 2 Nyhederne og Politiken, sier 70 prosent av de spurte at de er helt enige eller overveiende enige i at prisen bør fordobles.

Det ble stilt følgende spørsmål:

«Markant prisstigning på sigaretter i Norge har ført til at langt færre begynner å røyke. I Danmark er det forventet at markant prisstigning vil føre til økt grensehandel. Er du enig eller uenig i at prisen for en pakke sigaretter i Danmark bør heves til det dobbelte?»

19 prosent var enten overveiende uenig eller helt uenig, mens to prosent ikke visste hva de skulle svare.

I dag koster en røykpakke i Danmark 35–45 danske kroner.

Sammenligner med Norge

Morten Grønbæk, direktør i Statens Institut for Folkesundhed, kaller resultatene i undersøkelsen for «fantastiske» og «enda et eksempel på at befolkningen går foran politikerne i kampen mot røyking».

– I Norge, hvor prisen er langt høyere, er det under tre prosent av de unge som røyker. I Danmark er det 16–17 prosent. Jeg vil si at det er overveiende sannsynlig at det har noe med prisen å gjøre. Det er helt opplagt. Men her hjemme er politikerne dessverre tilbakeholdne når det gjelder å lytte til befolkningens ønsker, sier Grønbæk.

Vil ikke sette opp prisen

De som deltok i undersøkelsen ble også spurt om hva de stemte ved forrige valg. Blant velgerne i samtlige partier var det et markant flertall for å fordoble prisen.

Politikerne som Politiken har snakket med er derimot lunkne til å heve prisen markant.

– Vi vil ikke være med på å sette opp prisen, sier Liselott Blixt i Dansk Folkeparti.