Dansk skip med over 100 migranter nektes å legge til kai i Italia

Av NTB-Ritzau

Konteinerskipet måtte torsdag forrige uke endre kurs etter å ha mottatt et nødanrop fra et ukjent fartøy sent på kvelden. Morgenen etter var 108 migranter reddet og tatt om bord i skipet.

Mandag ettermiddag er båten for tredje dag på rad forankret utenfor den sicilianske havnebyen Pozzallo, med de 108 fortsatt om bord.

– Vi er veldig stolte av vår besetning for at de har reddet disse menneskene og gjort det på en sikker måte. At vi nå ikke kan sette dem i land, er dypt beklagelig, sier Palle Laursen, teknisk direktør hos Maersk Line.

Mat og vann

Skipet får forsyninger fra Italia slik at det ikke er mangel på mat og vann, men forholdene om bord er fortsatt problematiske.

– Vår besetning er ikke trent til å håndtere dette. Det er over 100 ekstra mennesker om bord i et skip som har kapasitet til 24 mennesker. Det er både sikkerhets- og helsemessig uholdbart, sier Laursen.

Italia, som nettopp har valgt en ny og mer innvandringskritisk regjering, ønsker ikke å ta imot migrantene. I stedet har det vært tatt til orde for at Danmark bør ta dem imot.

Utfordring

Dette er imidlertid en utfordring rent praktisk, ettersom det er begrenset hvor langt man kan reise med et overlastet skip, ifølge Laursen.

Også Danmarks innvandrings- og integreringsminister Inger Støjberg mener Italia bør «gjøre sin plikt», og har sendt et brev direkte til Italias innenriksminister Matteo Salvini.

– Jeg forventer at den italienske regjeringen får orden på dette. Dette er migranter som var på vei mot Italia, og derfor er det selvfølgelig også Italia som skal ta dem imot, sier hun. (NTB)

