Verden

Etter planen skal Venta Maersk legge ut på sin ferd i løpet av uken som kommer. Det er første gang det danske rederiet – som er verdens største innen konteinerfrakt – sender et skip på den nordlige ruten rundt Asia.

Fra Vladivostok øst i Russland skal skipet seile gjennom Beringstredet og følge den såkalte Nordøstpassasjen langs Russlands nordlige kyst, sørover forbi Norge og inn Østersjøen til St. Petersburg.

Det meste av året er den planlagte ruten sperret av pakkis, men isen i Arktis krymper, og flere rederier har allerede sendt skip denne veien – i følge med isbrytere.

Skal hente kunnskap

Venta Maersk er lastet med frossen fisk, men rederiet understreker at det først og fremst er snakk om en forsøksseilas.

– Dette skal gi oss mer kunnskap om hvorvidt det er operasjonelt gjennomførbart å seile denne veien, og vi skal samle inn data. For øyeblikket ser vi ikke på Nordøstpassasjen som et kommersielt alternativ til vårt eksisterende nettverk, skriver selskapet i en pressemelding.

Å seile nord for Russland i stedet for den lange veien rundt Asia kan kutte transporttiden med opptil to uker. Likevel har den norske seniorforskeren Arild Moe ved Fridtjof Nansen instituttet forståelse for Marsks tilbakeholdenhet.

Usikkert om det er lønnsomt

– Ruten er bare farbar deler av året, og selv om sommeren kan is forsinke seilasen. Så det er ikke mulig å garantere tidskritiske leveranser. Det er liten tvil om at det er teknisk mulig å sende et skip på denne størrelsen langs den nordlige ruten, men det er store spørsmål rundt den kommersielle lønnsomheten ved å velge denne veien, sier Moe tilHigh North News.

Venta Maersk er 200 meter lang og kan ta 3.600 20-fotskonteinere.

(NTB)