Danmarks statsminister: Felles asylsentre drøftes av EU-land

Av NTB-Ritzau-DPA

Tidligere er det blitt foreslått å opprette sentre utenfor Europa, for eksempel i nordafrikanske land, for asylsøkere som vil til Europa.

Nå skal diskusjonene imidlertid dreie seg om felles mottaks- eller utsendelsessentre som skal ligge i EU.

– Men for å være ærlig: I et land som ikke er på migrantenes eller menneskesmuglernes liste over foretrukne destinasjoner, sa Rasmussen i en tale utenfor Aarhus på den danske nasjonaldagen tirsdag.

«En sterk forebyggende effekt»

Han mener det vil ha «en sterk forebyggende effekt» hvis asylsøkerne vet at oppholdet i Danmark raskt tar slutt hvis de får avslag på søknaden.

Rasmussen sier han har diskutert forslaget med Østerrikes unge, høyreorienterte regjeringssjef Sebastian Kurz i tillegg til andre land som han ikke ønsker å navngi.

Mange praktiske og juridiske spørsmål er fortsatt uløst, men Rasmussen tror de første skrittene i retning av det nye systemet kan tas innen et år. (NTB)

