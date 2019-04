Klesprodusenten Bestseller har planer om å bygge Vest-Europas høyeste skyskraper. Den skal ikke bygges i London eller Paris, men i den lille danske byen Brande, en by med 7.000 innbyggere, skriver The Guardian. Prosjektet fikk grønt lys da det ble stemt gjennom av byrådet i Brande i midten av mars.

Les også: Sier nei til Røkkes skyskrapere på Fornebu

Eies av Danmarks rikeste mann

The Bestseller Tower, eller Bestseller-tårnet, skal etter planen bli 320 meter høyt – ti meter høyere enn The Shard i London, som er den høyeste skyskraperen i Vest-Europa nå, og 20 meter høyere enn Eiffeltårnet i Paris. I Europa vil det bli den fjerde høyeste skyskraperen. De tre høyeste er alle lokalisert i Moskva.

Bestseller ble etablert i Brande i 1975, derav valget av den litt uvanlige beliggenheten for en skyskraper av dette kaliberet.

– Vi er veldig glade for at planene nå har blitt godkjent av byrådet og vi er ekstremt stolte og ydmyke over all den støtten prosjektet vårt har fått, spesielt lokalt, sier prosjektleder Anders Krogh Vogdrup.

Han understreker at dette vil bli et landemerke som virkelig plasserer småbyen Brande på kartet. Brande ligger på Jylland, og skyskraperen vil i det paddeflate landskapet i området kunne ses på inntil 60 kilometers avstand.

Men selv om prosjektet nå er godkjent, vil det ta en stund før skyskraperen kan reises.

– Det er viktig for oss å understreke at byrådets godkjenning kun er et av de tidlige skrittene på en lang reise, sier Vogdrop.

Les også: «Røkketårnet» kan bli flyttet til Bergen

Vil gå i minus på utslipp

Bestseller har også planer om å satse stort på solenergi.

– I år har vi også presentert planer om å dekke hele det globale energiforbruket i alle bygg vi eier og driver virksomhet i ved hjelp av et 125 megawatts solkraftverk, slik at vi kan ta de første skrittene mot Bestsellers ultimate mål om å bli klimapositive, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Norlyk Skjønning Jørgensen i Bestseller til Dagsavisen.

Les også: Her er framtidens hus

Har stor støtte i småbyen

Man skulle kanskje tro at et enormt tårn i en småby ville møte stor motstand, men slik er det ikke i Brande.

– Det er vanskelig å finne noen som helst som er imot tårnet. Alle synes det er en fantastisk idé, inkludert meg. Danske medier har prøvd hardt å finne noen motstandere, man de har ikke klart å finne noen, sier lokalavisjournalisten Morten Dickmann til The Guardian.

Den danske humoravisen Rokokoposten har foreslått et øye i toppen av tårnet, slik det er i Saurons tårn i Ringenes herre. Arkitekten Trine Kammer har på sin side forsøkt seg på litt mer seriøs kritikk.

– Folk i Brande er så redde for å kritisere Bestseller. Det er nesten som en religion. Et slikt bygg vil gjøre verden klaustrofobisk liten. Hvorfor må jeg bli påminnet om Bestseller når jeg går for meg selv i en stille skog? sier hun til The Guardian.

Les også: Galleri Oslo kan bli erstattet av verdens høyeste trehus