Danmark velger mellom korrekte Frederiksen og joviale Løkke

Selv om sjansene anses som minimale for at Løkke kommer til å lede en ny blå regjering, kjemper han iherdig for sitt politiske liv.

Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen tar på sin side ikke seieren for gitt, selv om meningsmålingene gir rød blokk et klart forsprang.

Hun ber innstendig tilhengerne om å stå løpet ut.

– Normalt vil jeg si gå hjem nå, slapp av, kjør forbi bakeren, kjøp en ekstra kopp kaffe. Men det sier jeg ikke. Det kommer et valg til, den 5. juni, sa Frederiksen da hun talte etter EU-valget forrige søndag.

Klassisk oppgjør

De siste dagene har fortont seg som et klassisk oppgjør mellom blå og rød økonomisk politikk, med innslag av grønt.

Mens Frederiksen går inn for økte skatter og avgifter, har Løkke lagt fram 17 tiltak for å gjøre dansk næringsliv mer konkurransedyktig.

Men danskene skal også velge om landet skal styres av en strategisk og stringent sosialdemokrat eller en mer løssluppen Venstre-mann, som gjerne tar selvkritikk og som har overlevd den ene politiske tabben etter den andre.

Politikens sjefredaktør Christian Jensen er ikke i tvil om hvem han vil spise middag med.

Valget faller helt klart på den sittende statsministeren, som trolig vil nippe til hvitvinsglasset og la tankene vandre til langt ut på natten, skriver Jensen i en kommentar.

En middag med Frederiksen kunne kommet til å bli langt kjedeligere, forberedt i minste detalj, og med klokkeslett for når gjestene skal gå hjem, ifølge sjefredaktøren.

Valgkamp-bøker

Løkke og Frederiksen har lansert hver sin bok under valgkampen. Ulikheten mellom de to kommer klart fram.

Mens Frederiksen fremstår som skoleflink, klar og veloverveid, er intervjuene med Løkke spontane og usammenhengende, og han lar seg ofte forføre av egen veltalenhet, ifølge Jensen.

Men til tross for forskjeller i både politikk og personlighet, har de to én felles utfordring. Begge er sterkt avhengige av andre partier for å bringe seieren i havn.

For rød blokk ser situasjonen lys ut. Både sentrumspartiet Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og røde Enhedslisten ligger an til å gjøre et svært godt valg.

Trolig litt for godt, etter Frederiksens smak. For noe av framgangen skjer på bekostning av Socialdemokratiet, som ikke bare stjeler velgere fra Dansk Folkeparti, men også mister velgere på grunn av sin svært strenge flyktningpolitiske linje.

Det kan ha vært grunnen til at Frederiksen lot være å gratulere de andre partiene i rød blokk med det gode EU-valget.

Flere uvenner

Løkke har skaffet seg flere uvenner enn venner i løpet av valgkampen. Hans innbydelse til Socialdemokratiet om et bredt samarbeid, falt neppe i god jord hos regjeringspartnerne Liberal Alliance og De Konservative.

Og hos Frederiksen ble den utstrakte hånden kontant avvist. Hun insisterte på at de politiske forskjellene er for store og kritiserte Løkke for å ha satt islamfiendtlige Stram Kurs, ytre høyrepartiet Nye Borgerlige og venstreorienterte Enhedslisten i samme bås.

Løkke forsøkte muligens å fremstå som dansk mester i politisk samarbeid, en rolle også Frederiksen har forsøkt å innta. Hun åpnet allerede i 2017 for samarbeid med Dansk Folkeparti (DF) som følge av at de er enige om både innvandring og fordelingspolitikken.

Til nå ser Frederiksens strategi ut til å ha vært langt mer vellykket enn Løkkes. DF lekker velgere til både Socialdemokratiet og til de to nye ytre høyre-partiene.

Og skal Løkke fortsette som statsminister, er han helt avhengig av at DF greier å snu utviklingen.