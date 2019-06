Ann Fredriksen og Are Føli

– Vi går til valg på en ny retning for Danmark, sa Frederiksen da hun vendte tommelen ned for et noe oppsiktsvekkende forslag fra statsminister og Venstre-leder Lars Løkke Rasmussen.

Dagen før det danske valget onsdag tok han til orde for et regjeringssamarbeid mellom Venstre – som politisk befinner seg på høyresiden – og Socialdemokratiet.

– Det trengs samling på midten, sa Løkke til dansk TV 2.

Han advarte mot «ytterfløyer på begge sider» og mante i stedet til samarbeid mellom «ansvarlige erfarne partier» på tvers av den politiske midtstreken.

– Et stort svik

Også tidligere i valgkampen har Løkke holdt muligheten åpen for en blokkoverskridende samlingsregjering.

Tirsdag sa han tydelig at et slikt samarbeid nå er hans førsteprioritet. Dermed vendte han ryggen til sine nåværende borgerlige koalisjonspartnere – Liberal Alliance og De Konservative.



Lars Løkke Rasmussen under partilederrunden Demokratiets Aften hos Danmarks Radio i DR Byen i København, mandag den 3. juni 2019. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Verken blant Løkke Rasmussens nåværende samarbeidspartnere eller på venstresiden vakte forslaget stor begeistring.

– Jeg mener det er et stort svik mot det borgerlig-liberale Danmark som Lars Løkke Rasmussen har igangsatt, sa Anders Samuelsen, leder for Liberal Alliance.

Ifølge Mette Frederiksen er tirsdagens utspill det tredje fra Løkke Rasmussen om hva slags regjering Danmark bør få etter valget.

– Jeg synes faktisk ikke det er et uttrykk for lederskap å foreslå tre forskjellige regjeringer i én valgkamp, sier hun.

Historisk rød framgang

En nestleder i det liberale sentrumspartiet Radikale Venstre uttalte riktignok mandag at et samarbeid mellom Venstre og Socialdemokratiet ville være et drømmescenario. Men partiets leder Morten Østergaard er tilsynelatende ikke enig i det.

Han klargjorde tirsdag at Radikale Venstre ønsker seg regjeringsskifte og en ny statsminister.

Løkke Rasmussens kursendring og ønske om storkoalisjon kommer etter nye meningsmålinger som tyder på at han vil miste jobben etter valget.

Rød blokk – som består av Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet – har lenge ledet på målingene. Og i innspurten av valgkampen har de fem partiene dratt enda lenger fra de blå.

Den siste meningsmålingen fra Voxmeter viser at rød blokk ligger an til å sikre seg 108 av 175 plasser i Folketinget.

Det vil så fall være det beste resultatet for venstresiden siden 1971, da rød blokk fikk 114 plasser. Målingen er gjort for nyhetsbyrået Ritzau.

Drar i ulike retninger

Selv om partiene i rød blokk er enige om at Danmark trenger ny regjering, er det betydelig avstand mellom dem på noen politikkområder. Regjeringsforhandlingene etter valget kan dermed bli vanskelige.

Radikale Venstre ønsker en liberal økonomisk politikk, stikk i strid med Frederiksens løfter om høyere skatter og avgifter og mer penger til offentlig velferd og pensjon.

Frederiksens løfter om å beholde den strenge asylpolitikken er også under press siden alle de andre partiene i rød blokk ønsker lettelser.

Alle de fire andre partiene i rød blokk har også varslet at de vil kreve en raskere grønn omstilling enn det Socialdemokratiet går inn for.

Tirsdagens måling fra Voxmeter viser også at flere partier ligger under sperregrensen på 2 prosent. Det gjelder to nye islamfiendtlige partier, Stram Kurs og Nye Borgerlige, samt Kristendemokraterne og partiet Klaus Riskær Pedersen. Ingen av dem er i dag representert i Folketinget.

Gjennomsnittsmålinger viser imidlertid at både Stram Kurs og Nye Borgerlige likevel kan komme over sperregrensen og få plasser i Folketinget.