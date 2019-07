Dalai Lama beklager kvinnekommentar

Dalai Lama er den fremste åndelige lederen i den største av de tibetanskbuddhistiske retningene. 83 år gamle Tenzin Gyatso er den 14. Dalai Lama. Han ble utpekt som dette da han var to år gammel. Her fra et besøk i Trondheim i 2015. Foto: Ned Alley / NTB scanpix