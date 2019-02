Det skriver Washington Post. Også Fox News omtaler saken.

– Donald Trump har brukt mer enn 150 dager på golfspill i sine egne golfklubber siden han ble president i 2016. Det hvite hus pleier vanligvis ikke å ville snakke om Trumps golfspilling, men lørdag sørget presidentens folk for å få journalister til å dokumentere møtet mellom ham, Tiger Woods og Jack Nicklaus, en annen golflegende, skriver Washington Post.

– En årsak til at Det hvite hus sjelden ønsker å gi detaljer om Trumps golfspill, er fordi presidenten «ønsker å gi et inntrykk av at han alltid er på jobb», skal en tro Cliff Sims, tidligere ansatt i Det hvite hus, legger avisen til.

Trump delte et bilde av seg selv, Woods og Nicklaus på Twitter.

– Herlig morgen på National Golf Club i Jupiter, Florida, skrev Trump til bildet.

Dagsavisen og andre medier har også tidligere trukket fram presidentens golfspill. 22. januar meldte MSNBC at Trump hadde tilbrakt 166 dager på golfbanen i løpet av sine 732 første dager i jobben som verdens mektigste mann.

– Det hender ofte at Trump ringer en berømt golfer eller kjendis og inviterer dem på golfspilling, skriver Washington Post.