En rettsembetsmann har ifølge NTB uttalt at brannalarmen i Notre-Dame-katedralen allerede hadde gått av en gang tidligere samme kveld.

Videre forteller han at den første gangen alarmen gikk av var det flere, blant annet en fast ansatt branntjenestemann, som sjekket under taket uten å se noen ting.

Da alarmen gikk av for andre gang, hadde flammene rukket å bli store.

Rettsembetsmannen vil være anonym på grunn av den pågående etterforskingen.

Kilden forteller at et sted mellom 40 og 50 etterforskere jobber med saken, men at de enda ikke har fått gå inn i katedralen av sikkerhetsmessige hensyn.

Store summer

Hele 6,6 millarder kroner er så langt samlet inn for å gjenreise delene av konstruksjonen som kollapset i storbrannen i går kveld. En rekke enkeltpersoner har bidratt til innsamlingen, skriver NTB. Blant de største enkeltsummene har Bettencourt-familien, som eier kosmetikkgiganten L`Oreal, donert 1,9 milliarder kroner. Samtidis har Kering-gruppen - som blant annet eier motehusene YSL og Gucci - og LVHM gruppen - som blant annet eier motehuset Louis Vitton - kunngjort at de vil donere nesten en milliard norske kroner hver for å støtte arbeidet.

Finnes ikke nok tømmer

Et av elementene som gikk tapt i brannen var hundrevis av eiebjelker som stammet fra det 13 århundret. Nå sier sjefen franske skogselskapet Charlois, Sylvain Charlois, at han vil donere 1.300 eiebjelker til restaureringen. Det er bare ett problem.

– I Frankrike i dag finnes det ikke noen tømmerlagre som er store nok til et så stort prosjekt som dette, sier han, ifølge NTB.