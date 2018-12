Mediegiganten CNN har laget en topp-50-liste over det du bare må spise. Massaman curry fra Thailand har førsteplassen på listen.

– Kongen av curry, og kanskje kongen av all sjømat, mener CNNs anmeldere.

Pizza fra Napoli, sjokolade fra Mexico (ikke Norge!) og japansk Sushi følger på plassene deretter.

Hamburger og is

På topplisten finnes også tysk hamburger, iskrem (fra hele verden), donuts, hummer, croissanter og lasagne – noe for enhver smak, skulle man tro.

– Når noe smaker så godt at folk bruker 20 milliarder dollar årlig på det på én restaurant (McDonald's), da vet man at hamburgere må med på listen. Kombinasjonen av brød, kjøtt og salat er så godt at noen land har endret hele sitt økosystem for å avle fram mer kveg, påpekes det i kåringen.

Indisk hvitløkssmørkrabbe får også mye ros, det samme gjør mexicanske fajitas, lønnesirup fra Canada og tysk marsipan.

Det beste av det beste

Norge er ikke med på topplisten. Norsk sjokolade har tilsynelatende tapt kampen mot den mexicanske varianten.

– Uten sjokolade hadde valentinsdagen bare vært blomster og kort, mens påsken bare hadde vært en av mange kjedelige, religiøse hendelser, spøker CNN.

– Vi har laget en liste over det vi mener er de 50 beste spiselige tingene noensinne.

Bon appetít!

Topp 10:

1. Massaman curry, Thailand.

2. Pizza fra Napoli, Italia.

3. Sjokolade fra Mexico.

4. Sushi fra Japan.

5. Pekingand, Kina

6. Hamburger, Tyskland.

7. Penang assam laksa, Malaysia.

8. Tom yum goong, Thailand.

9. Iskrem (hele verden).

10. Kylling muamba, Gabon.