Cubanerne stemmer over ny grunnlov

Av NTB-AP

President Miguel Díaz-Canel brukte Twitter til å oppfordre velgerne til å støtte forslaget som han sier garanterer rettighetene til alle landets borgere.

Den nye grunnloven gir fortsatt kommunistpartiet monopol og fastslår at sosialismen er statens grunnlag. Men for første gang anerkjennes retten til privat eiendom etter at det i årevis er åpnet for at småbedrifter kan operere fritt.

På møter og konsultasjoner over hele landet i tiden fram mot avstemningen ble en lang rekke endringer gjort i det opprinnelige utkastet. Blant annet ble en paragraf som ville legalisert homofile ekteskap, fjernet.

Men noen evangelisk-kristne ledere er fortsatt opprørt over at loven tilsynelatende åpner for at homofile ekteskap kan bli legalisert i framtiden.

Det er liten tvil om at grunnloven blir vedtatt i folkeavstemningen etter en intens kampanje fra myndighetenes side de siste ukene. Velgerne får kun to valg: ja eller nei.

Den forbudte opposisjonen på Cuba, som tidligere har boikottet valg og avstemninger, oppfordrer denne gangen folk til å møte fram og stemme nei.

