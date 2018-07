Verden

Av Magnus Braaten (NTB) og Jørn H. Skjærpe (Dagsavisen)

Et annet passerende cruiseskip ble redningen for den 33 år gamle mannen ansatt på cruiseskipet «Norwegian Getaway». Mannen skal være norsk, ifølge CNN, men dette er ikke bekreftet. Navnet hans er foreløpig ikke kjent.

– Vi har ikke mulighet til å dele noen detaljer nå, dette av hensyn til den ansatte. Det vi kan opplyse, er at en ansatt falt over bord på vei til Miami lørdag morgen lokal tid. Kystvakten fikk beskjed, noe som førte til en redningsoperasjon vest for Cuba. Heldigvis ble den ansatte funnet av skipet Carnival Glory. Tilstanden hans er stabil. Vi er utrolig takknemlige overfor mannskapet på Carnival Glory, skriver Anja Merkel i Norwegian Cruise Line (NCL) sin kommunikasjonsavdeling i en e-post til Dagsavisen. NCL er det tidligere norskeide selskapet som eier skipet Norwegian Getaway.

Klokken 13.20 lokal tid søndag, nesten et døgn etter at han falt over bord fra cruiseskipet, ble 33-åringen reddet opp fra vannet omkring 45 kilometer nordvest for Pinar del Rio på Cuba, ifølge den amerikanske kystvakten.

Ifølge en talsperson for Carnival Cruise Line, som eier cruiseskipet som reddet mannen opp fra vannet, hadde han ikke noe å holde seg fast i da han ble funnet.

– Dette er rett og slett mirakuløst. Jeg vil rose teamet på Carnival Glory for å ha gjort en utrolig innsats i å berge ham, sier Carnival Cruise Line-president Christine Duffy om saken, ifølge CNN.

33-åringen ble meldt savnet kort tid etter å ha falt over bord lørdag, og kystvakten satte i gang søk etter mannen.

Norwegian Cruise Line skriver også i en pressemelding at de er ekstremt takknemlige overfor dem som reddet deres ansatte.

(Dagsavisen/NTB)