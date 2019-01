Nekrologen kostet familien 1.684 dollar, tilsvarende drøyt 14.300 kroner, men The Courier-Journal valgte å fjerne setningen om USA-president Donald Trump, skriver The Guardian. Også Washington Post har omtalt saken.

Williams døde like etter Thanksgiving i fjor, og familien satte inn nekrolog i avisen etter 87-åringens ønske. «Hennes bortgang ble framskyndet av frustrasjonen over Trump-administrasjonen» ble imidlertid for sterk lut for Kentucky-avisen.

– Uforståelig

Williams’ sønn, Art Williams, uttrykte frustrasjon over avisens oppførsel på Facebook.

– Det er uforståelig at det som en gang var en modig avis tuftet på ytringsfrihet har gjort dette, fastslo han.

Innlegget fikk stor støtte – og konsekvenser. Nekrolog-redigeringen slo nemlig tilbake på avisen, skriver The Guardian. Nå har Courier-Journal valgt å si unnskyld, og gitt beskjed om at nekrologen kommer til å bli trykket i sin helhet.

Beklager dypt

– Fru Williams’ nekrolog burde ha blitt trykket i sin helhet. Politisk ståsted bør ikke kunne påvirke hva som skal stå og ikke stå i en nekrolog. Vi vil beklage dypt til familien, sier redaktør Richard A. Green, ifølge The Guardian.

Cathy Duff, Williams' datter, sier til The Guardian at politikk var en svært viktig del av morens personlighet, noe som var årsaken til at 87-åringen ønsket å ha med Trump-setningen i nekrologen.