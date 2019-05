På spørsmål fra CNN om president Trump hadde til hensikt å hindre etterforskningen, svarer Comey, med henvisning til det som er blitt kjent fra spesialetterforsker Robert Muellers rapport om russisk innblanding i 2016-valget:

– Det virker som om han hadde det, i forbindelse med et par episoder, sier Comey, som viser til ti tilfeller av mulig hindring av etterforskningen som er omtalt i Muellers rapport. Comey viser til at Trump ba Det hvite hus' tidligere sjefadvokat Don McGahn sparke Mueller i juni 2017.

– Presidenten er ikke hevet over loven. Jeg aksepterer ikke forestillingen om at presidenten som leder for den utøvende makt aldri kan hindre etterforskning knyttet til den utøvende makts virksomhet. Det er bare galskap og oppskrift på lovløshet, sier Comey.

Comey er enig med over 800 tidligere føderale politi- og statsadvokater som i et åpent brev skriver at Trump ville ha blitt siktet hvis han ikke hadde vært president. Comey sier at justisdepartementet, under en framtidig administrasjon, "vil måtte se nøye på» å sikte Trump etter at han forlater Det hvite hus og ikke er beskyttet mot straffeforfølgelse.

Mueller har ikke avdekket samarbeid mellom russere og Trumps valgkampstab. Bevisgrunnlaget er av en slik natur at Trump ikke kan frikjennes for hindring av etterforskningen, men Mueller har heller ikke kunne sikte Trump, gitt justisdepartementets anmodning om at det å sikte en sittende president kan ramme den utøvende maktens funksjon.