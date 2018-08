– Min kient har tilstått en forbrytelse. Når vil Donald Trump gjøre det samme? Det var han som instruerte hysjbetalingene, sier Michael Cohens advokat Lanny Davis til MSNBC.

Nå har Michael Cohen satt opp et fond for å samle inn penger inn penger for å velte Trump. Michaelcohentruthfund.com samler nå inn penger til Cohen.

– Han vil fortelle hele sannheten, sier Davis til MSNBC.

På spørsmål om hvorfor Cohen brukte så lang tid på å legge kortene på bordet svarte Davis:

– Det var møtet i Helsinki som fikk Cohen til å bli bekymret for USAs framtid, sier Davis.

Han peker på at Trump er ledtog med Putin og dette er farlig for USA.

Riksrett

Presset om riksrett mot president Donald Trump vil øke fram mot mellomvalget i november som følge av Manafort- og Cohen-sakene, mener eksperter.

– Jeg tror riksrett rett og slett kommer til å definere mellomvalget. Det er uunngåelig nå at Demokratene med rette kan ta opp spørsmålet, sier den republikanske politiske strategen og Trump-kritikeren Rob Stutzman til The New York Times.

Kommentaren kommer etter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen inngikk avtale med påtalemyndigheten. I en føderal domstol tirsdag sa han at han på vegne av Trump hadde betalt hysj-penger til to kvinner som sier de har hatt sex med Trump, skriver NTB.

Samme dag ble Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort kjent skyldig i skattesvindel og banksvindel i en annen domstol.

– Dommen i Manafort-saken er i mine øyne langt fra like bekymringsfull som Cohens avtale med påtalemyndigheten og Cohens forklaring, sier Trumps tidligere rådgiver Michael Caputo.

Trusselen om riksrett rykker stadig nærmere, skriver Politico , med henvisning til en kilde nær Det hvite hus.

– Dette bare understreker viktigheten av mellomvalget og å beholde flertallet i Kongressen, sier den republikanske kilden.

– Hvis Nancy Pelosi blir flertallsleder, vil Donald Trump stå overfor riksrett, legger vedkommende til.

Pelosi, som er demokratenes mindretallsleder, unngår i en uttalelse å nevne ordet riksrett.

– Cohens innrømmelse av å ha betalt hundretusener av dollar i hysj-penger «på ordre fra kandidaten» til å påvirke 2016-valget viser at presidentens påstander om uvitenhet slett ikke stemmer, og setter ham i en enda større juridisk fare, sier Pelosi.

Dessuten sier Cohens advokat Lenny Davis at Cohen vil samarbeide med spesialetterforsker Robert Mueller og FBI.