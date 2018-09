CNN: Syria skjøt ned russisk militærfly ved et uhell

Verden

Skjebnen til de 14 personene om bord på flyet er ukjent, og en lete- og redningsoperasjon er iverksatt, ifølge den russiske forsvarsministeren Sergej Sjoigu.

Russerne mistet kontakt med flyet 35 kilometer fra den syriske kysten da det skulle returnere til flybasen i Hmeimim.

Ifølge ministeren forsvant flyet fra radaren samtidig som fire israelske F-16-fly angrep mål i den syriske Latakia-provinsen. Syriske myndigheter har så langt ikke kommentert saken.

Ville stanse israelske fly

Til CNN sier en amerikansk tjenestemann at flyet ble skutt ned ved en feil av syriske regjeringsstyrker. Assads styrker skal ha forsøkt å stanse det israelske angrepet da det maritime patruljeflyet av typen Il-20 ble truffet av luftvernild. Flyet er et firemotors propellfly, ikke ulikt det amerikanske Orion.

De amerikanske styrkene i området ble ifølge kanalen klar over hendelsen da syriske styrker sendte ut en nødmelding på en åpen frekvens. USA skal deretter ha fått opplysninger fra et annet land om flytypen og omstendighetene rundt hendelsen. Tjenestemannen vil ikke si hvilket land det er snakk om, men det er sannsynlig at Russland er det eneste landet som har detaljerte opplysninger om hva slags fly som ble skutt ned.

– To drept

Flyet skal ha blitt skutt ned av et luftvernsystem Russland solgte til Syria for flere år siden, ifølge CNNs kilder.

Det er også meldt om rakettangrep mot et våpenlager i den syriske provinsen. To personer ble drept i angrepet, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Den syriske eksilgruppen viser til aktivister som har opplyst at rakettene ble skutt fra havet, og den understreker at det ennå ikke er klart om Israel eller den USA-ledede koalisjonen gjennomførte rakettangrepet. SOHR melder også at flere er såret.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at raketter ble skutt fra den franske fregatten Auvergne, som var i området mandag kveld. Frankrike nekter imidlertid for å ha vært innblandet.

– Det franske forsvaret var ikke involvert i dette angrepet, sier en fransk talsmann.

– Forskningssenter truffet

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA opplyste syriske militærkilder mandag kveld at det er gjennomført luftangrep mot tre mål øst for provinshovedstaden, som også heter Latakia. En bensinstasjon og et forskningssenter skal ha blitt truffet.

Innbyggere har meldt om en rekke kraftige eksplosjoner i området, og en rekke ambulanser og brannbiler rykket ut.

Latakia er ett av president Bashar al-Assads kjerneområder. Her ligger også Russlands største flybase i Syria. Latakia grenser både til den opprørskontrollerte Idlib-provinsen og Tyrkia. (NTB)