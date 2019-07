Oljetankeren British Heritage befant seg i Hormuzstredet da den onsdag ble stanset av flere båter tilhørende den mektige Revolusjonsgarden og bedt om å endre kurs til nærliggende iransk territorium, opplyser to ikke navngitte amerikanske tjenestemenn som har kjennskap til hendelsen, til CNN.

De iranske skipene ble til slutt jaget bort av den britiske fregatten HMS Montrose, som eskorterer oljetankeren på ferden gjennom Persiabukta.

Fregatten la seg mellom oljetankeren og de iranske fartøyene og rettet både våpen mot dem og ga muntlige advarsler.

Bekymret

– I strid med folkeretten forsøkte tre iranske fartøy å hindre passasjen av et kommersielt fartøy, British Heritage, gjennom Hormuzstredet, heter det i en uttalelse fra den britiske regjeringen torsdag.

En talsmann for den britiske regjeringen sier de er svært bekymret over hendelsen.

– Vi oppfordrer iranske myndigheter til å trappe ned konfliktnivået i regionen, sier talsmannen.

Revolusjonsgarden avviser

Revolusjonsgarden avviser torsdag at de har noe med saken å gjøre.

– I løpet av det siste døgnet har vi ikke vært involvert i noen hendelser som involverer utenlandske fartøyer i Hormuzstredet, heller ikke med et britisk fartøy, heter det i en uttalelse som Revolusjonsgarden har lagt ut på sin hjemmeside.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier de er klar over hendelsen, og en anonym tjenestemann kaller det en trakasserende oppførsel fra Iran.

– Vi er bekymret over denne handlingen og fortsetter å oppfordre de iranske myndighetene til å ikke nøre opp under spenningene i regionen, heter det videre.

Iran truet med konsekvenser

Irans president Hassan Rouhani varslet tidligere onsdag at den britiske arrestasjonen av et iransk oljeskip ville få konsekvenser for britene.

Det iranske skipet ble stanset i Gibraltar grunnet mistanke om at det skulle frakte olje til Syria. Dette ville vært i strid med EU-sanksjonene mot Syria.