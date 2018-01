CNN: Donald Trump har hjertesykdom

Verden

Som mange på hans alder har president Trump en vanlig form for hjertetrøbbel, eller sykdom, skriver CNN.

Dette er en hjertesykdom som er enkel å holde i sjakk med medisin for å reduserere kolestereolet i blodet og mosjon, samt endret kosthold, ifølge eksperter.

– Det er enkelt å holde det i sjakk, sier CNNs Dr. Sanjay Gupta.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: To av den amerikanske venstresidens største TV-helter ønsker begge «fake news»-pris

Hjerteinfarkt

Trump som er 71, er altså testet, og de testene viser forkalkning i koronarteriene, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt.

Trump havner midt i haugen når det gjelder alvorlighetsgraden av hjertesydommen. Når menn runder 40 år øker dessuten risikoen.

– Dette er vanlig for en i hans alder og av hans rase, sier Dr. Rachel Bond ved Lenox Hill Hospital i New York ved Mayo Clinic .

Les også: 75 leger krever at Trump undersøkes for demens

Endring

Om han ikke gjør disse livsstilsendringene øker risikoen for at han rammes av et hjerteinfarkt de neste tre til fem årene.

Høyt kolestereol er en av mange riskofaktorer og meget høyt er særdeles alvorlig.

Trump er kjent for å spise burgere og drikke Cola light.

Det hvite hus' lege, sa tirsdag at president Donald Trump er veldig frisk og at han gjorde det «usedvanlig godt» på kognitive tester.

– Trumps helse ventes å være god i hele presidentperioden, sa Ronny Jackson da han gikk gjennom resultatene fra Trumps helsesjekk for pressen i Washington, skriver NTB.