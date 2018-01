CNN: Bannon sier ja til å la seg avhøre – slipper å vitne foran storjury

Verden

Av espen H. Rusdal og NTB

Tirsdag skrev The New York Times at Bannon er blitt stevnet som vitne av tidligere FBI-sjef Robert Mueller. Spesialetterforskeren leder granskingen av hvorvidt Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke valget i 2016.

​ Kilder sier til MSNBC at Det hvite hus forventer at Bannon kun svarer på spørsmål som angår han selv og da ikke snakke om sin tid i Det hvite hus, men kun kampanjen i forkant.

Det ville betydd at Bannon, som er president Trumps tidligere sjefstrateg, måtte forklart seg under ed foran en storjury. Onsdag opplyser imidlertid en ikke navngitt kilde til CNN at Bannon har inngått en avtale med Mueller om å la seg avhøre av etterforskere i Washington i bytte mot at han slipper å møte foran en storjury.

Bannon er den første personen i Trumps indre krets som er stevnet som vitne av Mueller, men kilder mener det var snakk om forhandlingstaktikk for å presse Bannon til å la seg avhøre av etterforskere i Washington.

Taus under utspørring

Bannon har også måttet forklare seg i Kongressen, der flere komiteer har startet sine egne granskninger av forholdet mellom Russland og Trumps team under valgkampen. Tirsdag møtte han bak lukkede dører i etterretningskomiteen i Representantenes hus. Her nektet han å svare på en rekke spørsmål, noe som skal ha ført til stor irritasjon.

Mens utspørringen pågikk oversendte Bannons advokat alle spørsmål til Det hvite hus, som så ga Bannon beskjed om hva han skulle svare på og ikke svare på, ifølge nyhetsbyrået APs kilder.

På grunn av Bannons taushet, besluttet komiteen umiddelbart å gi Bannon en formell innkallelse til en ny utspørring.

– Bannon fikk munnkurv

Ett av komitémedlemmene, Adam Schiff fra Demokratene, mener Bannon fikk instruksjoner fra Det hvite hus om å unnvike visse emner.

– Det her var i virkeligheten en ordre fra Det hvite hus om å sette munnkurv på, sier han.

Pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, avviser imidlertid at Bannon ble oppfordret til ikke å svare.

Selv begrunnet Bannon sin taushet med en ordning som tillater den utøvende makt, det vil si presidenten, å holde informasjon unna offentligheten.

Onsdag fortsatte etterretningskomiteen utspørringen av personer som står Trump nær. Både hans tidligere valgkampsjef, Corey Lewandowski, og visekontorsjef i Det hvite hus, Rick Dearborn, vitnet bak lukkede dører. Det er ikke kjent hva som kom fram under utspørringen. (NTB)