Verden

NTB og Jens Marius Sæther

Summen tilsvarer om lag 4 millioner kroner.

I en uttalelse tirsdag sier Clooney-paret at de lar seg «inspirere av styrken og veltalenheten til elevene og studentene», og at de vil delta på den store protestmarsjen «March for our Lives» som arrangeres i Washington og flere andre amerikanske byer 24. mars.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vår familie skal være der og stå side om side med denne fantastiske generasjonen av unge mennesker, heter det i uttalelsen.

De kaller marsjen en «banebrytende begivenhet».

Arrangørene av marsjen er skoleelever og studenter som mobiliserer for å legge større press på politikere for å innføre strengere våpenkontroll i USA.

Les også: «Du gjør meg kvalm»

17 mennesker ble drept da Nikolas Cruz (19) åpnet ild på en videregående skole i Parkland i Florida forrige uke.

En gruppe elever fra skolen reiste tirsdag til delstatshovedstaden Tallahassee der de onsdag skal delta i en markering for å presse politikerne til strengere våpenkontroll.