Verden

«Fantastisk verdensmesterskap. Spørsmål til president Trump før han møter Putin: Vet du hvilket lag du spiller for?» skrev Clinton på Twitter søndag kveld lokal tid.

USAs president landet søndag i Helsingfors hvor han mandag skal møte Russlands president Vladimir Putin.

Møtet skjer få dager etter at en storjury i USA reiste tiltale mot tolv russiske etterretningsagenter for innblanding i valget i 2016, da også Clinton stilte som presidentkandidat. Blant annet er russerne tiltalt for å ha hacket det demokratiske partiets eposter og epostene til Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta.

Trump har tidligere uttalt at han ikke vil be om utlevering av de tolv agentene, men at han vil stille Putin spørsmål om valginnblanding.

(NTB)