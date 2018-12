Når verdens 20 største økonomier møtes i Buenos Aires denne helgen, er det menn som sitter med styringsmakten: På det såkalte «familebildet» av alle de 37 deltakerne, er det bare to kvinner å se: Storbritannias Theresa May og sjef for Det internasjonale pengefondet (IMF), franske Christine Lagarde.

Det er færre statsledere enn noen gang før.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel er forsinket på grunn av flyproblemer, og skulle gjort antall statsledere til to, og antall kvinner til tre. Men likevel: Av de 37 lederne avbildet i Buenos Aires, er det bare to kvinner. Det er drøye fem prosents representasjon. Kvinner utgjør 49,56 prosent av verdens befolkning, ifølge Verdensbanken.

G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU. Til sammen representerer medlemmene rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.

I 2017 var Norges statsminister Erna Solberg invitert til G20-møtet, og på familiebildet den gang var det fem kvinnelige ledere. Også i 2013 var det fem kvinner til stede: Tysklands Angela Merkel, IMFs Christine Lagarde, Sør-Koreas Park Geun-hye, Brasils Dilma Rousseff og Argentinas Cristina Kirchner.

IMF-sjef Christine Lagarde har ved flere anledninger pekt på den manglende representasjonen av kvinner, både i finansverden, i det økonomiske toppskiktet og blant statsledere. Da Argentinas finansminister møtte Lagarde i Washington D.C. i mai i år for å forhandle fram tidenes største lånepakke for Argentina, hadde han ikke med seg en eneste kvinne i følget. «Du mangler kvinner», utbrøt Lagarde, da de møttes. «Vi skal forbedre oss», svarte Nicolas Dujovne.

Han utnevnte siden til visefinansminister. Men kvinner i Sør-Amerikas nest største økonomi sliter. Ifølge Verdensbanken, deltar bare 47 prosent av argentinske kvinner i det offentlige jobbmarkedet. Det er lavest deltakelse i hele Sør-Amerika.

Splittelse i gruppa

Når G20-landene er samlet til toppmøte i Argentina, er splittelsen større enn noensinne i gruppens ti år lange historie, skriver NTB.

Blant dem som var på plass da toppmøtet åpnet fredag, var USAs president Donald Trump, Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping. Sabelrasling og handelskrig har det siste året preget forholdet mellom de tre lederne, og ingenting tyder på at G20-toppmøtet vil endre på dette. Putin langet ut mot USAs «ondskapsfulle» sanksjoner og proteksjonisme da han ankom Buenos Aires, i et dårlig skjult angrep på Trump som i siste stund avlyste et planlagt møte med den russiske presidenten.

Drapet på den regimekritiske saudiarabiske journalitsen Jamal Khashoggi har også preget møtet, der Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salmar også deltar. I følge CIA, var det nettopp Salmar som beordret drapet.

Frankrikes president Emmanuel Macron møtte kronprinsen fredag, og at Europa krever internasjonal etterforskning av Khashoggi-drapet.

Dette er G20

* G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.

* De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA.

* Flere internasjonale organisasjoner deltar på G20-møtene, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og FN.

* Til sammen representerer medlemmene rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.

* G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.

* Formannskapet i G20 går på rundgang. I år har Argentina formannsskapet, og landets toppledere møtes i Buenos Aires fredag og lørdag.