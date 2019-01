Chris Brown avviser voldtektsanklager på Instagram

Fransk påtalemyndighet har frafalt siktelsen og løslatt Brown, som ble pågrepet i Paris mandag, anklaget for voldtekt.

Tirsdag kveld la han ut følgende post på Instagram.

– Jeg vil gjøre dette helt klart. Dette er usant og det er en haug med drittprat. Aldri, skriver han.

Han legger til at anklagene er respektløse mot ham, hans datter og hans familie og at det er helt imot hans «personlighet og moral». Uttalelsene er illustrert med et bilde av uttalelsen «Denne merra lyver».

Pågrepet i Paris

Ifølge kilder i fransk politi ble Brown pågrepet og varetektsfengslet sammen med en livvakt og en venn mandag.

En 24 år gammel kvinne fortalte at hun tirsdag i forrige uke møtte den 29 år gamle amerikanske rapperen på en nattklubb nær Champs-Élysées, og at hun ble med ham og de to andre til eksklusive Mandarin Oriental hotell. Der hevdet hun at hun ble voldtatt.

Tirsdag kveld opplyste fransk påtalemyndighet at Brown var løslatt fra varetekt og at siktelsen er frafalt, men at etterforskningen fortsetter. Browns forsvarer Raphael Chiche sier at hans klient avviser voldtektsanklagen og ønsker å saksøke kvinnen for ærekrenkelse.

Banket opp Rihanna

Det er ikke første gang Brown har havnet i politiets søkelys. I 2009 ble han funnet skyldig i å ha banket opp sin daværende kjæreste, popstjernen Rihanna, som ble påført så store skader at hun ikke kunne delta under utdelingen av Grammy-prisene det året.

Brown ble dømt til seks måneders samfunnstjeneste og en prøvetid på fem år for voldsbruken.

I 2014 tilsto han å ha overfalt en fan i Washington, og han ble også anklaget for voldsbruk av en kvinne i Las Vegas.

Våpen-tiltale

To år senere hevdet en annen kvinne at han hadde truet henne i Los Angeles. Da politiet ankom satte Brown seg til motverge, noe som resulterte i en tiltale om overfall med dødelig våpen.

I mai i fjor ble han på nytt anmeldt, denne gangen av en kvinne som hevdet at en av rapstjernens venner gjentatte ganger voldtok henne under en fest hjemme i rapperens bolig i Los Angeles i 2017.

Brown har ifølge Billboard solgt over 100 millioner plater siden han debuterte som 16-åring.

