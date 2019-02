Opplysningene stammer fra FBIs tidligere fungerende direktør Andrew McCabe, som CBS har intervjuet.

Ansatte i USAs justisdepartement holdt i 2017 hemmelige møter om mulighetene for å avsette president Donald Trump, ifølge TV-kanalen CBS.

De hemmelige møtene fant sted i løpet av uken etter at Trump sparket FBI-sjefen James Comey, ifølge Scott Pelley, journalisten som intervjuet McCabe, skriver NTB.

I møtene så man angivelig på muligheten for å få samlet visepresident Mike Pence og et flertall av regjeringen for å fjerne Trump som USAs president ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget.

Det åpner for å fjerne presidenten hvis vedkommende ikke er i stand til å utføre jobben.

Men det var ikke bare jutisdepartemenet som skal ha hatt møter om å fjerne Trump.

Pelley forteller nemlig til CBS News at det ikke bare var møter i justisdepartementet, men også at det var flere møter mellom fungerende FBI-sjef Andrew McCabe og advokater for å se på mulighetene for å kvitte seg med Donald Trump og hav som er innenfor loven.

Dette får Donald Trump til å tenne på alle pluggene:

«McCabe er en skam for FBI og en skam for USA», skriver Trump på Twitter.

....Many of the top FBI brass were fired, forced to leave, or left. McCabe’s wife received BIG DOLLARS from Clinton people for her campaign - he gave Hillary a pass. McCabe is a disgrace to the FBI and a disgrace to our Country. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!