Catalonia får tilbake selvstyre med ny regjering

Verden

Catalonias nye regionsregjering er tatt i ed i Barcelona. Dermed får den spanske regionen tilbake selvstyret etter Madrids maktovertakelse.

Regionens nye president er Quim Torra, en nær alliert av Carles Puigdemont, som lever i eksil etter at Madrid avsatte hans regjering i fjor høst.

Torras 13 regionsministre ble lørdag tatt i ed i en følelsesladd seremoni fullspekket med separatistisk symbolisme. Flere av dem hadde kledd seg i gult, uavhengighetsbevegelsens farge.

Torras forrige forslag til regjering i den spanske regionen ble avvist av regjeringen i Madrid, men tirsdag, like før han ble avsatt som statsminister, godkjente Mariano Rajoy den nye regjeringen.

Edsavleggelsen lørdag innebærer automatisk at Madrids direkte styre over regionen opphører, i tråd med unntakslovene som ble innført for å ta over Catalonia.

Rajoys regjering fratok Catalonia selvstyret etter regionens forsøk på løsrivelse i fjor høst, og den har truet med å beholde styringen over regionen dersom det ikke dannes en regjering de finner akseptabel.

Rajoy ble selv felt av et mistillitsforslag i Madrid tidligere denne uken, og hans arvtaker Pedro Sanchez har lovet å bygge bru med separatistene i Catalonia.

Etter edsavleggelsen tok også Torra til orde for dialog med den nye statsministeren.

