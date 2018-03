Verden



Miguel Diaz-Canel, som trolig blir Cubas neste president, kritiserer USA for å ha «gjenopptatt den kalde krigs retorikk».

Cubanerne gikk søndag til valgurnene for å stemme på ny nasjonalforsamling. Valget baner vei for den første presidenten på 59 år som ikke bærer navnet Castro.

Sittende president Raúl Castro, som tok over som president etter broren Fidel Castro i 2006, har kunngjort at han ikke stiller til gjenvalg for en tredje periode.

Visepresident Miguel Diaz-Canel (57) ligger etter alle solemerker an til å bli Castros arvtaker.

Men til tross for et tronskifte, kan cubanerne ikke akkurat vente seg store politiske jordskjelv. Diaz-Canel er kjent for å være tradisjonsbundet, og han vil neppe endre Cubas politiske kurs.

Ut mot USA



Søndag kritiserte han USAs administrasjon, og sa at Havannas forhold til Washington hadde stagnert under «en administrasjon som har fornærmet Cuba».

Diaz-Canel nevnte ikke USAs president Donald Trump ved navn, men Trumps administrasjon har lagt kjepper i hjulene for handelssamarbeid og innført reiserestriksjoner.

– Jeg er sikker på at vi før eller senere skal beseire de imperialistiske planene, sa Diaz-Canel.

Ettpartistat



Valgdeltakelsen i ettpartistaten Cuba vil trolig ligge på godt over 90 prosent.

Årsaken til så høy valgdeltakelse skyldes nok først og fremst press fra myndighetene, men i år er interessen for valget større enn vanlig, ettersom det altså er ventet at man for første gang etter revolusjonen vil få en president som ikke tilhører Castro-familien.

605 kandidater

Åtte millioner stemmeberettigede cubanere skal velge 605 kandidater til den nye nasjonalforsamlingen. De skal også velge 1.265 delegater til 15 provinsforsamlinger.

Det endelige resultatet fra valget blir først kjent mandag. Den nye nasjonalforsamlingen vil komme sammen først 19. april for å velge etterfølgeren til den sittende presidenten, 86 år gamle Raúl Castro.

(©NTB)