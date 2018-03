Canadisk mann tilstår angrep på moské

Verden

28 år gamle Alexandre Bissonnette ville opprinnelig ikke si seg skyldig, men endret innstilling etter at de sakkyndige kom fram til at han var tilregnelig.

Over 50 mennesker var til stede i moskeen i den canadiske byen i januar 2017 da mannen begynte å skyte under kveldsbønnen. Seks menn mellom 39 og 60 år ble drept.

Bissonnette framsto i retten onsdag som en angrende synder som lenge hadde tenkt å si seg skyldig, og som sa at han forstår at det innebærer livstid i fengsel.

Muslimer i Quebec har gitt uttrykk for at de er fornøyd med at de slipper en langvarig rettssak – siden gjerningsmannen nå har erklært seg skyldig. Dommen blir forkynt senere.

Fransk-canadiske Bissonnette skal inntatt ultranasjonalistiske standpunkter som student og på sosiale medier. Han har gitt uttrykk for støtte til den franske høyrepopulistiske lederen Marine Le Pen og USAs president Donald Trump.

(NTB)