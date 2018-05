Cambridge Analytica hjalp Trump til seier, nå er de konk

Verden

Begjæringen ble levert inn sent torsdag kveld i New York.

Jennifer og Rebekah Mercer, begge døtre av den republikanske giveren Robert Mercer, er hovedeierne i CA etter å kjøpt sin fars aksjer i nettsiden Breitbart News sent i 2017.

Det omstridte analyseselskapet står i sentrum av en omfattende personvernskandale, og har fått hard kritikk for å ha samlet personlige opplysninger om millioner av Facebook-brukere og solgt analyser av materialet.

Psykologiske analyser

Blant dem som skal ha benyttet seg av tjenestene, er valgkampapparatet til USAs nåværende president Donald Trump, som fikk tilgang til psykologiske analyser av velgere. Selskapet brukte en app som ga seg ut for å være en personlighetstest, men som samlet opplysninger både av dem som hadde brukt appen og deres venner.

CA kunngjorde tidligere i mai at de legger ned, samtidig som de også begjærte seg konkurs i Storbritannia. Da hevdet de at de ble tvunget til å legge ned som følge av «urettferdig negativ mediedekning», og at de hadde blitt «svertet» for handlinger de beskriver som både lovlige og i stor grad akseptert som en del av reklamebransjen på nett.

Selskapet har også nektet for at materiale de hadde skaffet til veie fra personlighetstest-appen ble brukt i den amerikanske valgkampen.

Facebook har i kjølvannet av saken beklaget og strammet inn personvernreglene, mens britiske myndigheter har understrekt at CA fortsatt vil bli gransket selv om de legger ned. (NTB)