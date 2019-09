Bygger hotell i verdensrommet

50 år etter at Neil Armstrong tok sitt lille store steg, lever menneskehetens utopi om å rømme til stjernene i beste mente. The Gateway Foundation har slengt seg på toget av selskaper som vil gjøre drømmen til virkelighet. Det California-baserte selskapet har offentliggjort planer om å bygge et cruiseskip hotell – i verdensrommet. Nå kommer de første design planene til Von Braun Station, skriver CNN.

Vil kolonisere stjernene

Komfort står høyt på prioriteringslisten til organisasjonen, som vil at romturisme skal være som «en tur på cruise eller Disneyland». Målet er å sende hotellet til værs innen 2025 og ha det klart for besøkende til 2027.

«Dette er et viktige steg for å kolonisere verdensrommet og andre planeter – The Gateway Foundation vil knytte mennesker fra hele verden sammen so vi kan ta det første steget sammen», skriver det ambisiøse selskapet på sine nettsider.

På video og bilder av designet, minner stasjonen om et roterende hjul bestående av 24 moduler.

Selv om hotellet vil være basert i verdensrommet, kan ikke reisende nødvengvis regne med for mye rom. Skipet skal romme hele 352 mennesker av gangen, med kapasitet til å ha 450 mennesker om bord.

Inspirert av Kubrick

Tim Alatorre, senior arkitekt ved Gateway Foundation, forteller til CNN at hotellets estetikk bruker Stanley Kubrick-filmen «2001: A Space Odyssey» som referanse.

– Det var nesten en skisse etter hva vi ikke skulle gjøre, forteller han.

– Jeg tror målet til Kubrick var å sette lys på skillet mellom teknologi og menneskelighet, så han gjorde det veldig sterilt og rent.

Den skjebnen ønsker ikke Gateway for sine fremtidige turister.

– Vi kommer til å ha en rekke forskjellige fritidsaktiviteter og spill som understreker det faktum at du kan gjøre alle de tingene du ikke kan gjøre på jorden, sier Alatorre.

– Med vektløshet og mindre gravitet kan du hoppe høyere, løfte ting og løpe på måter du ikke kan på vår jordklode.

Blant annet ligger det an til «supersize basketball», kan Alatorre friste med.

Nazibakgrunn

Det fremtidige romhotellet er oppkalt etter luftfart ingeniøren Wernher von Braun. På 60-tallet ble han regnet som en pioner innen romfart, først i Tyskland og senere i USA. I hjemlandet var han involvert i nazistenes romfartsprogram. Senere jobbet han med Apollo-programmet i USA og ble underdirektør i NASA.

Ingengiøren får være navnefar for prosjektet, fordi skissene til skipet er basert på planer han tegnet for 60 år siden.

Det går greit, sier Alatorre, fordi:

– Grunnleggende fysikk har ikke endret seg for mye siden 50-tallet.

Skyhøy konkurranse

The Gateway Foundation er langt fra de første med store planer om å løfte turisme til stjernenivå. Elon Musks Space X og Jeff Bezos Blue Origin har alle planer om å skyte hverdagsmennesket ut i rommet. Virgin Galactic planlegger å la mennesker sveve i mørket til den nette sum av 250.000 dollar per person, tilsvarende over 2 millioner norske kroner.

Konkurransen om å være først ut blant de mange selskapene er skyhøy. Også Gateway Foundation har førstemann til mølla ambisoner.

Men uansett om de blir først eller ikke, vil noen nå målet innen 2025, mener Alatorre.

– Romturisme er fremtiden, avslutter han.