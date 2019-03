Brunei nekter å snu – vil innføre dødsstraff for homofil sex og utroskap 3. april

Fra og med 3. april skal personer som blir funnet skyldig i homofil sex eller utroskap steines til døden, ifølge en ny sharialov i den lille, asiatiske oljestaten Brunei.

Det medfører sterke reaksjoner.

«Brunei må umiddelbart stanse sine planer om å implementere disse ondskapsfulle straffene, og revidere sin straffelov i samsvar med sine menneskerettighetsforpliktelser», sier Rachel Chhoa-Howard i Amnesty International, ifølge CNN.

Hun oppfordrer det internasjonale samfunnet til å fordømme den nye loven.

George Clooney og Elton John protesterer

Skuespiller og kjendis George Clooney reagerer også voldsomt på Bruneis dødsstraff-planer og ber om boikott av ni luksushoteller med koblinger til landet.

«Hver gang vi bor der, har et møte eller spiser en middag på noen av disse ni hotellene, gir vi penger til dem som velger å steine eller piske i hjel sine egne innbyggere for at de er homofile eller har begått utroskap», skriver Clooney i et debattinnlegg i Deadline.

Artisten Elton John har helhjertet kastet seg på Clooneys oppfordring om å boikotte hotellene.

– Diskriminering på grunnlag av seksualitet er enkelt og greit feil og hører ikke hjemme i noe samfunn, sier han, ifølge Deadline.

USAs tidligere visepresident Joe Biden reagerer med forferdelse.

«Hver eneste person på jorda har rett til å bli behandlet med verdighet og å få leve uten frykt. Det finnes ingen unnskyldning – ikke kultur, ikke tradisjon – for denne typen hat og umenneskelighet», skriver han på Twitter.

Bøyer ikke av for kritikken

Brunei viser imidlertid ingen tegn til å ville gi etter for den voldsomme internasjonale kritikken.

– Sharialoven har, i tillegg til å kriminalisere og avskrekke handlinger som er imot islams lære, som mål å utdanne, og respektere og beskytte de legitime rettighetene til alle individer, heter det blant annet I en uttalelse fra statsministerens kontor på Brunei, ifølge CNN.

Bruneis øverste leder er Hassanal Bolkiah, som i tillegg til å være sultan også er statsminister, finansminister og forsvarsminister.

