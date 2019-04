Den nye loven fastsetter dødsstraff for en rekke forhold, inkludert voldtekt, utroskap, homofili, ran og fornærmelse av profeten Muhammed.

Den innfører også pisking som straff for abort og amputasjon som straff for tyveri og gjør det til et lovbrudd å eksponere muslimske barn for andre religioner enn islam.

– Alle som kommer til å besøke landet vårt kommer til å ha en herlig opplevelse, og de kommer til å nyte det trygge og harmoniske miljøet, sier Bruneis sultan Hassanal Bolkiah, som har styrt landet eneveldig de siste 51 årene.

– Jeg vil ha et sterkere Islam, fortsetter han.

FN og en rekke menneskerettsorganisasjoner er meget kritiske til de nye lovene.

– Jeg appellerer til regjeringen om å stanse iverksettelsen av den drakoniske nye loven som vil være et alvorlig tilbakeslag for folket i Brunei, sa FNs menneskerettighetskommissær Michelle Bachelet tidligere denne uka.

Loven ble først kunngjort for seks år siden, men det har tatt tid å iverksette på grunn av motstand fra menneskerettighetsgrupper og arbeidet med de praktiske detaljene. Nå er den altså trådt i kraft.

