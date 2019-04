Britiske soldater brukte bilde av Jeremy Corbyn som blink

Det er satt i gang en etterforskning og det britiske forsvarsdepartementet bekrefter at den 26 sekunder lange videoen er ekte.

Videoen viser fire soldater som skyter på et bilde av Corbyns ansikt. Videoen skal ifølge Sky News være spilt inn på en innendørs skytebane i Kabul, brukt av soldater til å trene på teknikk for nærkamp.

Labour-leder Jeremy Corbyn (69) er utskjelt blant mange konservative og høyreorienterte briter, som kaller ham en «marxist». Corbyn har tidligere sagt at han er pasifist.

Soldatene skal ikke ha brukt ekte kuler, men i videoen kan man se mange kulehull på bildet av Labour-lederens ansikt.

– Vi er klar over at det sirkulerer en video på sosiale medier. Denne oppførselen er totalt uakseptabel og er langt under den standarden vi forventer av forsvaret. En full etterforskning er blitt iverksatt, sier en talsmann for forsvaret, ifølge AFP.

En talsmann for Labour kaller oppførselen «alarmerende og uakseptabel», men sier at partiet har tiltro til at forsvaret tar hånd om denne episoden på en god måte.