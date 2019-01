– Jeg er bekymret for polariseringen og retorikken fra ytre høyre, at det kan føre til at antallet hatforbrytelser stiger og at det kan bli flere opptøyer, sier Storbritannias antiterrorsjef og visepolitidirektør Neil Basu fra New Scotland Yard til BBC.

Basu peker på sammenfall mellom folkeavstemningen om brexit i 2016 og stigningen i antallet hatforbrytelser.

«Det er alltid en risiko for at folk blir radikaliserte når den politiske debatten er opphetet og stemningen febrilsk, sier Basu til BBC.

Les også: Disse nøkkelspillerne blir sentrale i brexit-dramaet

Han sier videre at myndighetene i Storbritannia for øyeblikket er i gang med å undersøke 700 mulige terrorsaker. Det er rekordmange. I mars 2017 var tallet omkring 500. Siden 2017 er 18 terrorangrep blitt stanset i Storbritannia, av de står islamister bak 14 saker, mens de øvrige 4 saker involverer høyreradikale. Basu sier høyreekstrem terror fortsatt er en mindre trussel, men tilføyer at det er noe de må følge nøye.

Les også: Trumps eks-advokat utsetter vitnemål etter at Trump skal ha truet hans familie

Antiterrorsjefen snakket under en lansering av en ny kinoreklame som oppmuntrer briter til å melde fra om de har mistanke om noen som planlegger terrorhandlinger.

– Men folk må også roe gemyttene og forstå at vi følger godt med, sier Neil Basu til BBC.